Tunisie: Le paradoxe des chiffres et la réalité du panier

L'annonce par l'Institut national de la statistique (INS) de la baisse du taux d'inflation à 5,4 % en août 2026 est une donnée macroéconomique encourageante. Du moins sur le papier. Elle traduit une décélération de la hausse des prix et une stabilisation progressive des indicateurs financiers. Pourtant, au quotidien, la perception du citoyen reste à l'opposé de cette trajectoire statistique. La cherté de la vie ne faiblit pas et le pouvoir d'achat demeure sous une pression constante.

Pourquoi ce décalage ? Tout simplement parce qu'une inflation qui baisse ne signifie pas systématiquement une baisse des prix. Ils continuent de grimper, mais à un rythme un peu moins rapide. Appliquées à des tarifs déjà au plus haut, ces hausses répétées pèsent lourd sur le budget des familles, surtout en cette période d'achats scolaires. Mais au-delà des chiffres, c'est sur le terrain que le bât blesse.

La spéculation, cette gangrène persistante, et les failles de nos circuits de distribution viennent gâcher cet effort, maintenant la vie chère.

Malgré la multiplication des opérations de contrôle sur le terrain et la volonté affichée des autorités d'endiguer le marché noir, le phénomène de la spéculation continue de miner l'économie quotidienne.

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Ces pratiques opportunistes entretiennent artificiellement la tension sur les marchés et créent des pénuries récurrentes de produits de première nécessité. La crise récente de l'approvisionnement en eau minérale a montré avec acuité comment la rareté d'une ressource essentielle, parfois accentuée par des réseaux d'intermédiaires, fragilise directement la sérénité des foyers.

Dans nos archives Protéger les PME tunisiennesSi les efforts d'inspection de l'État sont indispensables, ils doivent s'accompagner d'une réforme en profondeur des chaînes d'approvisionnement et d'une sévérité accrue contre les réseaux d'accaparement. Pour que le seuil de 5,4 % ne reste pas un simple chiffre rassurant dans les rapports officiels, l'action publique doit parvenir à assainir durablement le marché.

C'est à cette condition que la décélération de l'inflation se traduira enfin par une baisse effective du coût de la vie et par un retour à la confiance pour les familles tunisiennes.