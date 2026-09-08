Tunisie: Eau en bouteille - Le programme exceptionnel de distribution s'étend à 12 gouvernorats

7 Septembre 2026
La Presse (Tunis)
Par R. I

Le programme exceptionnel de distribution d'eau en bouteille se poursuit en Tunisie et concerne désormais 12 gouvernorats confrontés à des perturbations de l'approvisionnement, a annoncé le ministère du Commerce.

Dans le même temps, le département prévoit de renforcer considérablement les stocks régulateurs afin de mieux anticiper les périodes de forte demande. Le ministère a ainsi annoncé son intention de porter le stock régulateur d'eau en bouteille à près de 200 millions de litres en 2027, contre 70 millions de litres en 2026.

Cette décision vise notamment à mieux faire face aux effets des changements climatiques, en particulier aux épisodes de fortes chaleurs qui entraînent une hausse importante de la consommation d'eau en bouteille.

Des stocks constitués durant l'hiver

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Le directeur de l'Observatoire national de l'approvisionnement et des prix relevant du ministère du Commerce et du Développement des exportations, Ramzi Trabelsi, avait expliqué dans une précédente déclaration médiatique que le renforcement des stocks répondait aux évolutions climatiques, notamment aux vagues de chaleur extrême.

Il avait également évoqué d'éventuels "facteurs imprévus" susceptibles de perturber l'approvisionnement. Cette référence pourrait notamment concerner les interruptions de production pouvant affecter certaines unités d'embouteillage en cas de coupures d'électricité.

Selon Ramzi Trabelsi, les unités d'embouteillage atteignent généralement leurs niveaux de production les plus élevés durant la période hivernale. Elles profitent ainsi de cette période pour constituer des stocks régulateurs destinés à être écoulés durant l'été, lorsque la consommation atteint son pic.

Le renforcement prévu des stocks doit donc permettre de mieux absorber les fluctuations de la demande pendant les périodes de forte chaleur et de limiter les risques de perturbation de l'approvisionnement.

Le passage de 70 à près de 200 millions de litres représente une augmentation de près de trois fois le niveau du stock régulateur prévu pour cette année, traduisant la volonté des autorités de renforcer leur capacité d'anticipation face aux besoins estivaux et aux éventuels aléas pouvant affecter la production et la distribution.

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