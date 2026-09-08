Afrique: Ooredoo Tunisie célèbre l'inauguration du projet « Water for All » à Kairouan

Dans le cadre de son programme de responsabilité sociétale « Tounes T3ich », Ooredoo Tunisie, en partenariat avec l'Association Carthage Horizon, a célébré l'inauguration de son projet « Water for All » à Kairouan, marquant une nouvelle étape concrète dans son engagement en faveur des communautés locales et d'un impact social durable à travers la Tunisie.

Développé en réponse à un besoin réel identifié au sein de la communauté locale, ce projet permet à 250 familles de bénéficier d'un accès amélioré et durable à l'eau, à travers une solution concrète contribuant directement à l'amélioration de leurs conditions de vie quotidiennes.

Le projet a notamment porté sur la réhabilitation et l'amélioration des infrastructures hydrauliques au niveau de la station Hendi El Zitouna - Station de pompage n°2, afin de faciliter l'accès à l'eau pour les habitants de la zone et d'apporter une solution durable adaptée aux besoins locaux.

La cérémonie d'inauguration a réuni des représentants d'Ooredoo Tunisie et de l'Association Carthage Horizon, ainsi que des acteurs locaux et des habitants de la région, afin de célébrer l'aboutissement de ce projet et les efforts collectifs ayant permis sa concrétisation.

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À cette occasion, Eyas Assaf, Directeur Général d'Ooredoo Tunisie:

« À travers Tounes T3ich, nous nous engageons à soutenir des initiatives qui répondent à des besoins réels et qui génèrent un impact positif et durable au profit des communautés locales à travers la Tunisie. L'accès à l'eau est un besoin essentiel, et nous sommes particulièrement fiers que le projet "Water for All" contribue aujourd'hui à améliorer concrètement le quotidien de 250 familles à Kairouan. Cette réalisation illustre toute la valeur de notre collaboration avec l'Association Carthage Horizon et les acteurs locaux pour transformer nos engagements en résultats concrets au bénéfice de la communauté. »

Le projet « Water for All » reflète pleinement l'approche portée par Tounes T3ich : être à l'écoute des besoins des communautés locales, travailler aux côtés de partenaires engagés et mettre en oeuvre des projets concrets capables de générer un impact positif et durable sur le terrain.

À travers Tounes T3ich, Ooredoo Tunisie poursuit le développement et le soutien d'initiatives autour de ses principaux axes de responsabilité sociétale, notamment la santé, l'éducation, l'environnement et le bien-être social, avec des projets conçus pour répondre aux besoins spécifiques des différentes communautés à travers le pays.

La réussite du projet « Water for All » à Kairouan vient ainsi renforcer l'engagement d'Ooredoo Tunisie en faveur d'actions responsables et durables, tout en soulignant l'importance de la collaboration avec la société civile et les acteurs locaux pour créer un impact positif, concret et durable au profit des communautés à travers la Tunisie.