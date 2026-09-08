Tunisie: Ministère de l'Emploi - On vise la création de 1200 sociétés communautaires et une plateforme dédiée

Lors d'une cérémonie tenue à l'occasion de la Journée de la science ce lundi 7 septembre 2026 à Tunis, le ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle, Riadh Choued, a annoncé un plan d'action national ciblant la création de 1200 nouvelles sociétés communautaires. Cette offensive institutionnelle vise à résorber le chômage de masse des jeunes diplômés tout en fluidifiant l'ingénierie administrative. Et ce, grâce au déploiement imminent d'une plateforme numérique d'accompagnement technique.

En effet, la restructuration des mécanismes d'insertion professionnelle et le déploiement opérationnel des nouveaux modèles de l'économie sociale et solidaire sur l'ensemble des gouvernorats vont bon train.

S'exprimant dans ce cadre, lors d'un rassemblement protocolaire dédié aux lauréats des centres d'apprentissage publics, le ministre Riadh Choued, a justement officialisé la feuille de route sectorielle de l'administration centrale en confirmant que l'appareil d'État oriente ses lignes de crédit et ses ressources logistiques pour matérialiser l'installation à terme de 1200 structures industrielles et de services sous la forme juridique de sociétés communautaires.

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Ce plan de contingence économique est soutenu en amont par la numérisation intégrale des protocoles de constitution légale et de suivi technique. La direction générale de l'office confirme dans ce sens, l'achèvement des phases de codage informatique de la nouvelle plateforme numérique exclusivement dédiée aux promoteurs des sociétés communautaires.

« L'infrastructure applicative est actuellement dans ses phases d'ajustement final pour garantir un accès sécurisé dénué de tout goulot d'étranglement ou dysfonctionnement technique », a-t-il indiqué pour rassurer les futurs diplômés désireux de s'installer pour leur propre compte. Il a laissé entendre que l'interface dématérialisée centralisera l'accès aux banques de données du foncier agricole domanial et coordonnera les demandes de financement de premier établissement avec les institutions bancaires partenaires du secteur public.

L'analyse factorielle des indicateurs de la dynamique entrepreneuriale met en évidence une transformation notable des profils de porteurs de projets à l'échelle nationale. Les cadres du ministère observent une adhésion croissante des diplômés de l'enseignement supérieur envers ces écosystèmes mutualisés locaux, un virage académique que la tutelle interprète comme une validation de la confiance collective envers cette ingénierie de développement décentralisée.

Dans nos archives Industries mécanique et électrique : On tourne toujours au ralentiLes commissions régionales sont d'ores et déjà instruites pour densifier la mise à disposition des locaux municipaux vacants et simplifier l'octroi des autorisations d'exploitation. L'objectif d'une telle coordination est de stabiliser les populations dans leurs districts d'origine et de faire des sociétés communautaires le moteur principal de l'investissement de proximité.