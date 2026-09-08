Tunisie: Ramadan 2027 - Voici les dates prévues du mois sacré et de l'Aïd el-Fitr

Le mois de Ramadan 1448 de l'Hégire devrait débuter le lundi 8 février 2027, selon les calculs astronomiques. La date reste toutefois prévisionnelle et devra être confirmée officiellement en Tunisie à l'issue de l'observation du croissant lunaire par les autorités compétentes.

Les prévisions astronomiques disponibles indiquent ainsi que le premier jour de jeûne pourrait correspondre au lundi 8 février 2027. Plusieurs calendriers astronomiques retiennent cette date pour le début du neuvième mois du calendrier hégirien.

S'agissant de l'Aïd el-Fitr, les estimations astronomiques le situent autour du 9 ou du 10 mars 2027, selon la durée du mois de Ramadan, qui peut compter 29 ou 30 jours. Certains calculs retiennent le mercredi 10 mars, tandis que d'autres calendriers prévisionnels indiquent le mardi 9 mars.

Des dates qui restent à confirmer en Tunisie

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En Tunisie, ces dates ne constituent pas encore une annonce officielle. La détermination du début du Ramadan et de l'Aïd el-Fitr reste liée à la détermination du croissant lunaire, conformément aux procédures suivies par les autorités religieuses tunisiennes.

Dans nos archives Grandes cultures: des maladies fongiques détectées dans plusieurs régionsLe rôle des données astronomiques est d'anticiper la naissance et les conditions de visibilité du croissant. L'Institut national de la météorologie (INM) publie notamment des données astronomiques relatives à l'observation du croissant de Ramadan, tandis que l'annonce officielle relève des autorités compétentes. En 2025, l'INM avait ainsi publié un rapport détaillant les conditions d'observation du croissant de Ramadan en Tunisie.

Important aussi de préciser que le calendrier hégirien est un calendrier lunaire composé de douze mois. Un mois compte généralement 29 ou 30 jours, ce qui porte l'année hégirienne à environ 354 jours, soit une dizaine de jours de moins qu'une année solaire. Le Ramadan se décale ainsi chaque année d'environ 10 à 11 jours dans le calendrier grégorien.