Tunisie: Météo - Attention aux orages et aux pluies dans ces trois gouvernorats

La carte de vigilance actualisée, lundi après-midi, par l'Institut national de la météorologie (INM) a placé Siliana, le Kef et Kasserine en vigilance jaune en raison des perturbations météorologiques attendues.

Selon les prévisions de l'INM, des cellules orageuses locales sont prévues en fin de journée et au début de la nuit, avec pluies isolées et des vents se renforçant sous orages.

La vigilance jaune, requiert selon l'INM, une attention particulière en pratiquant des activités sensibles au risque météorologique.

Dans nos archives Ramadan : Le jeûne réduit les inflammations de l'organisme de 30 %La vigilance météorologique vise à attirer l'attention de tous sur les dangers potentiels d'une situation météorologique. Elle est, également, destinée aux services de la sécurité civile et aux autorités sanitaires qui peuvent ainsi alerter et mobiliser respectivement les équipes d'intervention et les professionnels et structures de santé.

Une carte de vigilance est actualisée au moins deux fois par jour à 7h et 17h. Elle signale si un danger menace un ou plusieurs gouvernorats dans les prochaines 24 heures.