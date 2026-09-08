Tunisie: Après le décès d'un agent de la STEG, la Fédération de l'électricité réclame un audit d'urgence des protocoles

Elyès Ben Ammar, membre de la Fédération générale de l'électricité et du gaz, a exigé ce lundi 7 septembre 2026, une révision radicale du système de sécurité des équipes de terrain de la Société tunisienne de l'électricité et du gaz (STEG).

Cette alerte syndicale fait suite à l'électrocution mortelle subie à Mateur par le chef de brigade Adel Amraoui lors d'une intervention sur le réseau de haute tension. Un drame qui pousse la centrale ouvrière à demander une révision budgétaire quant à la protection des techniciens.

Intervenant ce lundi 7 septembre 2026 au micro de Jawhara FM, Elyès Ben Ammar, s'est penché sur la gestion des risques industriels et la mise aux normes des dispositifs de protection individuelle pour le personnel naviguant sur les réseaux électriques de haute tension. L'intervenant a d'emblée pointé du doigt la dégradation des conditions de travail au sein du monopole public.

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Il a commenté avec gravité le décès tragique d'Adel Amraoui, chef d'équipe âgé de 45 ans et fort d'une ancienneté de 15 ans de service et qui a été foudroyé par une décharge de forte intensité alors qu'il effectuait une réparation de maintenance sur un pylône dans la délégation de Mateur. « La tragédie qui a coûté la vie à notre collègue reflète la réalité précaire subie par les techniciens de terrain dans l'ensemble des districts », a-t-il affirmé pour illustrer l'exposition quotidienne des agents aux accidents industriels.

Il va sans dire que le diagnostic opérationnel dressé par la centrale syndicale met en exergue des défaillances structurelles majeures induites par le manque d'investissement et le vieillissement des infrastructures de transport d'énergie. Le représentant du personnel soutient que la politique de compression des dépenses publiques appliquée à la gestion de la société se répercute directement sur le renouvellement du matériel de coupure de ligne et sur l'achat d'outillages isolants homologués.

« Les mesures d'austérité budgétaire imposées par l'administration impactent directement la qualité des équipements de protection individuelle et la sécurité des équipes », a-t-il indiqué. Selon son analyse, les équipes d'intervention rapide de secteur subissent une pression constante pour abréger les coupures de courant domestiques, ce qui conduit parfois à des manquements dans la consignation réglementaire des lignes avant le début des manoeuvres de câblage.

Face à la recrudescence de ces accidents qui endeuillent les structures d'exploitation régionales, la fédération a lancé un appel à la mobilisation générale, initiant une grève d'avertissement sectorielle sur l'ensemble des sièges d'agences ce lundi matin. Les directions syndicales exigent l'ouverture immédiate d'une enquête technique indépendante en associant l'inspection du travail. Et ce, explique M. Ben Ammar, pour matérialiser la traçabilité des ordres de coupure de courant transmis lors de l'accident de Mateur.

« La tutelle est sommée d'engager un plan de contingence financier d'urgence destiné à auditer l'intégralité du matériel de sécurité des camions de secteur et à systématiser les protocoles de double vérification de tension avant toute ascension », réclame-t-il au nom de la fédération ajoutant qu'une ingénierie préventive est aujourd'hui indispensable pour restaurer la sérénité des forces ouvrières et préserver les vies humaines.