Afrique: Investissements - Le pays ouvre davantage ses portes aux entreprises vietnamiennes

Les perspectives de renforcement des relations économiques et des investissements entre la Tunisie et le Vietnam ont été au centre d'une rencontre tenue lundi au siège de la Foreign Investment Promotion Agency-Tunisia (FIPA-Tunisia), à l'occasion de la visite de l'ambassadeur de la République socialiste du Vietnam en Tunisie, avec résidence en Égypte, Nguyen Nam Duong.

Le diplomate vietnamien a été reçu le 7 septembre 2026 par Jalel Tebib, directeur général de FIPA-Tunisia et président par intérim de la Tunisia Investment Authority (TIA), ainsi que par Thouraya Khayati, directrice du marketing international à FIPA-Tunisia et commissaire générale du Tunisia Investment Forum 2026. Il était accompagné de Thai Duc Khai, premier secrétaire de l'ambassade du Vietnam en Égypte.

Les échanges ont notamment porté sur le climat des affaires en Tunisie, les mécanismes d'incitation à l'investissement, la disponibilité de compétences et de main-d'oeuvre qualifiée, ainsi que sur le positionnement géostratégique du pays, à proximité des marchés européens, africains, maghrébins et du Moyen-Orient.

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La rencontre a également permis de présenter les principales entreprises étrangères implantées en Tunisie ainsi que les secteurs à forte valeur ajoutée, considérés comme des atouts susceptibles d'intéresser les entreprises internationales, notamment asiatiques, souhaitant développer leurs activités et explorer de nouvelles opportunités d'investissement.

Les deux parties ont, par ailleurs, souligné la nécessité d'intensifier les relations économiques tuniso-vietnamiennes et de renforcer les échanges entre les deux pays.

Cette démarche s'inscrit dans la volonté de la Tunisie de diversifier ses sources d'investissement direct étranger. Traditionnellement orientée vers les marchés européens, l'attractivité tunisienne cherche désormais à s'ouvrir davantage aux investissements asiatiques et internationaux, en mettant en avant ses ressources humaines, sa position géographique et ses secteurs à fort potentiel de croissance.