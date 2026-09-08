Afrique: Plus de 11.000 tonnes d'huile d'olive exportées vers la Jordanie

Les produits agroalimentaires ont fortement renforcé leur poids dans les exportations tunisiennes vers la Jordanie en 2026. Leur part est passée d'environ 40 % au cours des dernières années à 90 % à fin juillet 2026, principalement sous l'effet de la progression des exportations d'huile d'olive conditionnée, selon les indicateurs publiés lundi par le Centre de promotion des exportations (CEPEX).

Cette évolution intervient à l'issue de la participation tunisienne à la quatrième édition du Salon de l'alimentation et des technologies alimentaires, organisé à Amman du 4 au 6 septembre 2026.

Sur les sept premiers mois de l'année, les exportations tunisiennes d'huile d'olive conditionnée à destination du marché jordanien ont atteint 156 millions de dinars, pour un volume dépassant 11.000 tonnes. Ces résultats traduisent une progression de la demande pour les produits agroalimentaires tunisiens et un renforcement de leur présence sur le marché jordanien.

La Jordanie, une porte d'entrée vers les marchés régionaux

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Au-delà de son potentiel en tant que marché de consommation, la Jordanie constitue une destination stratégique pour les entreprises tunisiennes en raison de sa position géographique et de son rôle de plateforme vers plusieurs marchés régionaux voisins.

Le développement des échanges avec ce pays pourrait ainsi permettre aux entreprises tunisiennes de diversifier leurs débouchés, d'élargir leur présence à l'étranger et d'explorer de nouvelles opportunités commerciales dans la région.

Dans ce contexte, la participation tunisienne au Salon de l'alimentation et des technologies alimentaires d'Amman revêtait une importance particulière. Il s'agissait de la première participation de la Tunisie à cette manifestation.

La Tunisie y était représentée par un pavillon collectif de 40 mètres carrés, réunissant quatre entreprises exportatrices opérant dans le secteur agroalimentaire, notamment dans les filières de l'huile d'olive, des huiles végétales et des pâtes alimentaires.

Les organisateurs avaient réservé aux produits tunisiens un espace commun situé à un emplacement privilégié du salon. Cette présence a permis aux entreprises participantes de promouvoir la diversité et la qualité de l'offre agroalimentaire tunisienne auprès des visiteurs et des professionnels.

Plus de 10.000 visiteurs professionnels

La quatrième édition du salon a réuni plus de 20 pays, parmi lesquels l'Égypte, l'Arabie saoudite, l'Irak, la Turquie, le Maroc, l'Algérie, la Russie et la Chine.

Dans nos archives La CDC investit 2,5 millions de dollars dans le fonds panafricain LoftyInc pour soutenir les startups technologiquesLa manifestation a également rassemblé quelque 200 exposants sur une superficie totale avoisinant 11.000 mètres carrés.

Plus de 10.000 visiteurs professionnels, notamment des importateurs, des fabricants et des distributeurs jordaniens ainsi que des opérateurs issus de marchés voisins, ont pris part à l'événement.

Pour les entreprises tunisiennes participantes, cette affluence a constitué une occasion de nouer des contacts directs avec des importateurs et des agents commerciaux, tout en identifiant de nouvelles possibilités de coopération et de partenariat sur le marché jordanien et dans la région.