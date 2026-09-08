Tunisie: CA - Djoliba non retransmis à la télé doublé d'un médiocre « live streaming » - Quand on humilie son public

Encore une fois, le mal du CA vient de ses dirigeants qui, au nom de la diversification des revenus, torturent leur public et ignorent ses sacrifices. La dernière trouvaille du comité de Dr Mohsen Trabelsi était de refuser la transmission télévisée du match de Djoliba (on a jugé les 30.000 D offerts par la Télévision tunisienne un montant dérisoire) et de diffuser le match sur l'application de collecte de fonds. Tout ça en quelques jours sans se préparer techniquement ni expérimenter le live streaming de l'application. Avec des tickets épuisés, le large public clubiste devait passer par cette plateforme compliquée qui requiert une carte bancaire ou un paiement via une banque, et bien sûr, et comme l'ont dit plusieurs spécialistes du digital, cette expérience allait capoter.

Dans nos archives Foot - Ligue 1 (24e journée): Le programmeLa capacité du site et la qualité de la logistique digitale disponible et du débit internet, qui varie selon les régions, ne pouvaient pas aider à réussir cette expérience. Du côté des dirigeants, on assure que le montant collecté est si alléchant

(on parle de plus de 400.000 dinars), mais vous savez ce qui s'est passé ? Une large frange du public n'a pas suivi le match surtout ces centaines de milliers de jeunes et de moins jeunes supporteurs de tous les profils qui se sont habitués à regarder la télévision, et on compte parmi eux des couches sociales défavorisées dans les 4 coins du pays, sans oublier les dizaines de milliers qui ont payé 10 dinars mais qui n'ont pu suivre le match parce que le serveur s'est planté et l'image était décousue.

Un vrai cirque dont le seul responsable est le comité de Mohsen Trabelsi et du premier décideur, l'intenable Mehdi Miled, qui ont humilié un public clubiste qui les a sauvés et permis d'exister. L'idée du pôle stratégique (cette structure ridicule et incompétente qui règne sous l'impulsion de trois personnes collées depuis des années et qui n'ont rien réussi) est une bêtise humaine qui restera dans l'histoire du CA comme une plaie.

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Ça s'appelle une escroquerie pure et dure quand on vend un service cher et qu'on ne le fournit pas, peu importe la raison. Et le ridicule qui tue, un communiqué arrogant qui impute ce qui s'est passé au débit d'internet et qui présente des excuses qui n'ont aucune valeur. Tout cela pour un montant dont il faudra déduire les coûts de production technique, alors que la télévision tunisienne allait produire le match gratuitement et offrir un montant en plus.

Même financièrement, l'opération n'est pas très rentable parce que ceux qui ont payé et n'ont pu suivre le match ne le feront plus à l'avenir, et ceci va diminuer les revenus potentiels de cette application. Malheureusement, le retour en Afrique du CA s'est passé en catimini à cause de l'insouciance et de l'ingratitude des dirigeants du CA qui ont privé leur public de l'image.

Les droits TV, la production et la diffusion live streaming ne se décident pas en quelques jours, et le plus grave, c'est qu'on les a avertis, mais malheureusement l'entêtement et la cupidité n'ont pas de limites.

Encore une fois, le mal du CA vient de ses dirigeants qui, au nom de la diversification des revenus, torturent leur public et ignorent ses sacrifices. Ils ne respectent guère cet extraordinaire public, mais ils le réduisent en une manne financière sans tenir compte de ses soucis et de sa passion et générosité qui ont sauvé le club de la ruine et des sanctions il y a quelques années. La prochaine idée, c'est quoi Mehdi Miled et le soi-disant pôle stratégique ?