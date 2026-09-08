Tunisie: Le CAB freiné par l'OB Quel gâchis

Les Cabistes ne doivent s'en prendre qu'à eux- mêmes pour avoir laissé filer une victoire à leur portée.Après deux succès d'affilée, le CAB a été stoppé net au Stade 15-Octobre par l'OB. Certes, il n'y a pas de quoi paniquer mais quand on n'arrive pas à gagner à domicile lorsque toutes les conditions sont réunies pour s'imposer, c'est qu'il y a une faille quelque part. En effet, évoluer à Bizerte avec trois axiaux contre une équipe qui peine en L1 n'est pas approprié pour viser la victoire. Pourtant avec une telle formule de jeu qui ne fait pas l'unanimité, le CAB a pu dominer son adversaire, surtout pendant la première demi-heure du match, et s'est créé bon nombre d'occasions mais il n'a pas réussi à les concrétiser.

Le paradoxe est que c'est Alaâ Dridi, milieu défensif, qui a bénéficié de pratiquement toutes les opportunités alors que Timi et Mejri, fers de lance, étaient plutôt timides. Aussi, en football, quand on ne marque pas, on finit, généralement, par encaisser un but contre le cours du jeu. C'est ainsi que les camarades de Amamou ont regagné les vestiaires, menés au score, sur balle arrêtée via un mauvais placement du mur de Maktouf.

Dans nos archives Le Tunisien Aziz Dougaz se qualifie pour les huitièmes de finale à ThionvilleTrop de déchets techniques

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L'entrejeu, qui est censé être le réacteur de l'équipe, n'a pas joué un rôle déterminant. Les pivots que sont Traoré et Ba ont axé leurs actions sur le côté droit, omettant le plus clair du temps de renverser les ouvertures à gauche, flanc par lequel venait le danger cabiste. D'ailleurs, le but égalisateur était le résultat de cette montée du latéral gauche sur ledit flanc qui a permis à Aziz Chaâbane de loger le ballon dans les filets.

Mais à vouloir trop insister sur le côté droit, les locaux ont fini par multiplier les déchets techniques qui ont été à l'origine de l'expulsion de l'arrière droit Aziz Guessmi.

Comment expliquer aussi cet excessif contingent de joueurs défensifs cabistes? Le CAB aurait dû plutôt opter pour une défense à quatre et un entrejeu avec deux milieux défensifs et deux médians offensifs, et ce, pour appuyer davantage Timi et Mejri. Ce faisant, devant cette inefficacité à l'approche des buts de l'OB, le staff technique a tenté de rectifier le tir en lançant Aziz Chaâbane qui a ensuite égalisé.

Toutefois, ensuite, l'incorporation d'Ayende n'a pas porté ses fruits et le CAB n'a pu renverser la vapeur. Enfin, après le coup de sifflet final, l'entraîneur Azaïez a déclaré : « La chance nous a tourné le dos, notamment en première période. En outre, l'adversaire a usé de perte de temps pour casser le rythme de jeu ». Voilà qui est dit, quant à l'adjoint Sofien Ghanem, il a affirmé que le CAB a besoin de temps et que l'équipe s'est tout de même illustrée par sa vélocité. Au final, le nul est frustrant mais l'équipe a tout de même laissé entrevoir des signes de progrès.