Tunisie: Sonede - 62 % des conduites sont vétustes, selon un expert

L'expert international en environnement et développement durable, Mohamed Adel Hentati, a révélé ce lundi que « environ 62 % du réseau de distribution d'eau potable de la Société Nationale d'Exploitation et de Distribution des Eaux (SONEDE) est considéré comme ancien et vétuste. Cela nécessite des investissements massifs pour son amélioration et son renouvellement, ce qui est freiné par le manque de financements disponibles. »

Intervenant à la radio, M. Hentati a précisé que « l'eau de la SONEDE est propre à la consommation, pure par nature, et ne présente ni couleur ni odeur particulières », soulignant que « l'altération ponctuelle du goût ou de la couleur de l'eau pousse parfois les citoyens à se tourner vers l'eau en bouteille. »

lL'expert a appelé les ministères de l'Agriculture et de la Santé à « divulguer la composition et les spécifications exactes de l'eau du robinet à travers toute la République, afin de renforcer la confiance des citoyens et de situer les responsabilités. » Il a également indiqué qu'il « utilise personnellement depuis des années un appareil permettant de réguler le taux de sels et de substances excédentaires dans l'eau du robinet selon ses besoins. »