Tunisie: Orientation - 6000 bacheliers optent pour la formation professionnelle

Le secteur de la formation professionnelle connaît un tournant majeur en Tunisie. Sur les 26 000 places ouvertes cette année par le ministère de la Formation professionnelle et de l'Emploi, 6 000 ont été sollicitées par des titulaires du baccalauréat. Le ministre Riadh Chaoued a confirmé ces chiffres en soulignant une mutation profonde des mentalités, la formation professionnelle n'étant plus perçue comme un simple choix par défaut, mais s'imposant désormais comme un parcours principal et un choix stratégique pour les bacheliers.

Dans nos archives Grandes cultures: des maladies fongiques détectées dans plusieurs régionsAfin d'accompagner cet engouement et de moderniser l'offre globale, le ministère a déployé un vaste plan d'ajustement structurel. Au niveau des capacités d'accueil, 17 000 lits ont été aménagés dans les foyers rattachés aux différents centres afin de garantir un hébergement adapté aux apprenants.

Sur le plan pédagogique, six nouvelles spécialités voient le jour cette année, dont celle d'accompagnant de vie, complétées par l'intégration d'options supplémentaires dans 21 centres de formation. Enfin, cette réorganisation intègre un virage technologique important avec l'installation de 12 laboratoires dédiés à l'intelligence artificielle au sein des établissements pour adapter la carte de formation aux exigences du marché du travail.