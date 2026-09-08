Tunisie: Fortes chaleurs - Le ministère de l'Agriculture met en garde contre le stress thermique du bétail

7 Septembre 2026
La Presse (Tunis)

L'Administration générale des services vétérinaires du ministère de l'Agriculture avertit les éleveurs des risques de stress thermique menaçant le cheptel, notamment les volailles, les lapins et les vaches laitières, du 7 au 13 septembre 2026. Selon l'Institut National de la Météorologie, des températures comprises entre 30 et 41 °C couplées à une forte humidité accentueront la vulnérabilité des animaux et pourraient impacter leur santé ainsi que la production laitière.

Dans nos archives Une soirée sous la lumière de la Lune à la Cité des sciences de TunisLes autorités recommandent de fournir de l'eau fraîche à volonté, de renforcer la ventilation, d'assurer l'ombrage des enclos, d'éviter les déplacements aux heures chaudes et d'alléger les rations alimentaires. Il est également essentiel de vérifier les générateurs de secours et de contacter d'urgence un vétérinaire en cas de symptômes révélateurs comme l'halètement, la léthargie, la perte d'appétit ou la baisse de production.

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