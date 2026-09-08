Tunisie: Le ministère invite les enseignants à adhérer à la plateforme numérique « viescolaire »

Le ministère de l'Éducation appelle l'ensemble du corps enseignant à créer un compte sur la plateforme de la vie scolaire via le site officiel viescolaire.education.tn. Cette initiative vise à leur offrir un espace professionnel numérique dédié au suivi de leurs démarches et activités quotidiennes.

Dans une capsule vidéo publiée ce dimanche sur sa page officielle Meta, le ministère précise que l'inscription s'effectue au moyen d'une adresse e-mail. Pour finaliser la procédure et activer leur espace professionnel, les enseignants doivent ensuite contacter le directeur de leur établissement scolaire avant de pouvoir accéder à l'ensemble des fonctionnalités.

La plateforme permet notamment aux enseignants de consulter la liste des élèves répartis par classe, d'accéder à leur emploi du temps personnalisé ainsi que d'assurer le suivi et la saisie des absences.

Les services de la plateforme s'enrichiront prochainement avec l'intégration directe des notes, s'inscrivant dans le cadre de la digitalisation des services scolaires et de la simplification des démarches administratives et pédagogiques.

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Selon le ministère, le déploiement de cet outil permettra de gagner du temps, d'optimiser la gestion des efforts, de sécuriser les données professionnelles et d'offrir des services numériques intégrés au profit des enseignants.