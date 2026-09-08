Tunisie: Enfance - Le ministère de la Famille appelle les parents à vérifier la conformité des établissements

7 Septembre 2026
La Presse (Tunis)

À l'approche de la rentrée scolaire 2026-2027, le ministère de la Famille, de la Femme, de l'Enfance et des Personnes âgées a vivement exhorté, ce lundi, l'ensemble des parents à n'inscrire leurs enfants que dans des structures privées (crèches, jardins d'enfants et garderies scolaires) totalement en règle avec la loi. Pour faciliter cette démarche, le ministère met à disposition la liste complète des établissements homologués sur sa plateforme officielle.

Dans un communiqué publié sur sa page Facebook, l'instance gouvernementale précise que les parents peuvent également se rapprocher directement des commissariats régionaux répartis sur tout le territoire national afin de vérifier le statut juridique d'un établissement avant toute inscription.

Le ministère insiste sur le rôle crucial des parents, considérés comme des partenaires essentiels pour freiner la prolifération des espaces clandestins opérant hors de tout cadre légal. L'objectif afficher est d'assurer la protection des enfants contre tout risque ou menace potentielle. À cet effet, le département rappelle qu'il est possible de signaler toute infraction ou structure suspecte en contactant le numéro vert 1809 ou en s'adressant aux services régionaux compétents.

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