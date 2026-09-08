Ile Maurice: 107 morts dans 104 accidents

Le bilan des accidents mortels sur nos routes continue de s'alourdir. Avec les trois décès enregistrés ces derniers jours à Surinam, à Petite-Rivière et à Bambous, le nombre de victimes s'élève désormais à 107 pour 104 accidents mortels. Parmi les dernières victimes figurent deux piétons, âgés de 73 et 78 ans, ainsi qu'un automobiliste de 27 ans.

Le décès le plus récent est celui de Chandrikant Mungul, 78 ans, habitant St-Louis, à Surinam. Admis à l'hôpital Jawaharlal Nehru, à Rose-Belle, après avoir été percuté, le septuagénaire a succombé à ses blessures dimanche, le 6 septembre. Son décès a été constaté par le médecin de service. L'autopsie pratiquée par le Dr Sudesh Kumar Gungadin, Chief Police Medical Officer, a établi que le décès était dû à une septicémie consécutive à plusieurs blessures. Le corps a ensuite été remis aux proches.

L'accident remontait au 26 août, vers 6 h 10, sur la route principale de Surinam. Chandrikant Mungul, qui se déplaçait à pied, avait été percuté par un autobus. Après le choc, il avait été transporté au New Souillac Hospital par des volontaires avant d'être admis pour des soins. Il a ensuite été transféré à l'hôpital de Rose-Belle.

Le même dimanche, la police a été informée du décès de Leah Adelaïde, 73 ans, une habitante de Petite-Rivière. Son époux, James Adelaïde, a été notifié par le personnel de l'hôpital Dr A. G. Jeetoo que son épouse, admise, avait succombé à ses blessures. Le corps de la victime a été transféré à la morgue de l'hôpital en attendant l'autopsie. Une enquête policière est en cours afin d'établir les circonstances exactes de l'accident.

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Leah Adélaïde a été victime d'un accident le 3 septembre, vers 6 h 15 à l'Allée Tamarin, Petite-Rivière. Elle avait été renversée par une motocyclette. Le motocycliste, âgé de 49 ans, avait également été blessé dans l'accident. Les deux protagonistes ont été transportés à l'hôpital. Après avoir reçu des soins, Leah Adélaïde avait été admise en salle.

Quelques heures plus tôt, ce même dimanche matin, un autre accident mortel a coûté la vie à Maurice Hervé Rohan Matthew Rosse, 27 ans, un habitant de Mont- Plaisir, Pamplemousses. L'accident s'est produit vers 5 h 15 sur la Black River Road, à Bambous. À l'arrivée des policiers, une voiture se trouvait dans un champ de canne à sucre. Un poteau en béton du Central Electricity Board et une clôture avaient également été endommagés. Les membres du SAMU ont constaté le décès du conducteur. Son corps a été transporté à la morgue de l'hôpital Victoria à Candos.

Deux autres occupants du véhicule ont été blessés. Il s'agit d'un homme de 25 ans, maçon et domicilié à Camp-de-Masque, qui a été admis sous observation à l'hôpital Dr A. G. Jeetoo. Une femme de 30 ans, enceinte, a également été admise et se trouve dans un état jugé sérieux.

Le visionnage des images des caméras Safe City a permis aux enquêteurs de constater que le véhicule circulait en direction de Bambous, en provenance de Canot, Petite-Rivière. Le conducteur aurait perdu le contrôle de la voiture avant de terminer sa course dans le champ de canne à sucre. L'autopsie a été pratiquée dimanche à 13 h 30 par le Dr Gungadin. Il a attribué le décès à des blessures au thorax. Le corps a ensuite été remis à la famille.