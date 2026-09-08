Ile Maurice: La FCC élargit l'enquête aux actifs et au patrimoine du cercle Govind

La Financial Crimes Commission (FCC) a intensifié ses investigations dans le sillage de l'enquête portant sur un présumé réseau de trafic de cannabis opérant entre Maurice et La Réunion. Selon des informations recueillies, les enquêteurs s'intéressent désormais au patrimoine financier et aux avoirs liés à l'entourage de Gulshan Govind, époux de l'ancienne junior minister Véronique Leu-Govind. Pour leurs vérifications, les enquêteurs ont entendu Yovissen Govind, le fils du couple Govind, hier.

Dans cette optique, une équipe de la FCC s'est rendue dans l'ouest du pays afin de procéder à plusieurs vérifications portant sur des biens, des véhicules et autres actifs susceptibles d'être liés aux personnes ciblées par l'enquête. Cette démarche s'inscrit dans le volet financier du dossier, les enquêteurs cherchant à déterminer l'origine des fonds ayant servi à l'acquisition de certains biens et à établir s'il existe des éléments laissant présumer l'utilisation de prête-noms.

Les investigations portent notamment sur l'identification des propriétaires réels de plusieurs actifs, alors que les autorités examinent les mouvements financiers et les transactions effectuées au cours des dernières années. La FCC tente également d'établir si certains biens auraient été acquis grâce à des revenus dont l'origine ne peut être clairement justifiée. Dans le cadre de ces vérifications, Yovissen Govind a été conduit dans les locaux de la FCC hier, pour un exercice de vérification. Selon nos renseignements, cette audition visait à recueillir des explications sur certains éléments jugés pertinents pour l'enquête financière en cours.

Cette procédure intervient alors que Gulshan Govind fait déjà l'objet de poursuites provisoires dans l'affaire de l'importation présumée de 155,7 kilos de cannabis. Les enquêteurs cherchent désormais à établir d'éventuels liens entre ce dossier de trafic de drogue et d'éventuelles infractions financières.

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Par ailleurs, plusieurs biens auraient été placés sous la loupe des autorités, notamment deux véhicules. Un bateau ferait l'objet de vérifications approfondies au large du Morne. La FCC n'écarte aucune piste et poursuit ses investigations afin de déterminer si certains actifs pourraient être reliés à des activités criminelles ou avoir été acquis au moyen de fonds illicites.

L'enquête se poursuit sous la supervision des enquêteurs spécialisés de la FCC, alors que les différents protagonistes continuent d'être entendus dans le cadre de ce dossier aux multiples ramifications.