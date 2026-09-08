Ile Maurice: L'ADSU remonte la piste des contacts mauriciens grâce à l'entraide réunionnaise

L'enquête sur les 155,7 kilos de cannabis saisis à La Réunion le 26 juillet dernier entre dans une étape déterminante. En cour de district de Rivière-Noire, hier, le lundi 7 septembre, l'Anti-Drug and Smuggling Unit (ADSU) a révélé que plusieurs éléments transmis par ses homologues réunionnais pourraient désormais permettre de remonter la piste des contacts mauriciens.

La séance d'hier était consacrée à la motion de Me Rouben Mooroongapillay, qui réclame la radiation de l'accusation provisoire de complot, avec circonstance de trafic, portée contre son client, Gulshan Govind. La poursuite s'y oppose et a fait citer le sergent Jeenarain, de la Western Division de l'ADSU.

Le policier a fait état d'une enquête en cours, mais désormais dans une phase jugée cruciale. Selon lui, les autorités mauriciennes ont de forts soupçons quant à une participation présumée de Gulshan Govind dans un projet visant à faire entrer à Maurice les 155,7 kilos de cannabis, dont la valeur marchande est estimée à Rs 233,55 millions.

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La coopération avec La Réunion constitue aujourd'hui une pièce importante du dossier. Une demande d'entraide judiciaire, sous la «Mutual Legal Assistance», a été adressée aux autorités réunionnaises. Celles-ci ont indiqué que quatre suspects avaient déjà été interpellés dans le sillage de la saisie. Elles ont également transmis des numéros de téléphone attribués à des contacts mauriciens et susceptibles d'être liés à l'affaire.

La prochaine étape consistera à solliciter des «Judge's Orders» afin d'accéder aux communications associées à ces numéros. Le contre-interrogatoire du sergent Jeenarain par la défense est prévu le vendredi 11 septembre. Gulshan Govind restera en cellule policière jusqu'à cette date.

Son avocat a par ailleurs déposé une seconde motion, cette fois pour obtenir sa libération relativement aux accusations distinctes de culture de cannabis et de possession de méthadone. Cette demande sera examinée le jeudi 10 septembre.

Dans le même dossier, Shaan Kumar Choolun, alias Mithun, a comparu lundi. Accusé provisoirement d'«aiding and abetting in the commission of a crime», il fait également face à deux accusations liées à des munitions retrouvées à son domicile de Dilo Pourri, près du Morne. Il restera en détention jusqu'au 14 septembre.

Vikish Rutnee, 19 ans, arrêté vendredi à La Gaulette, a également comparu. Une perquisition chez lui a permis de saisir notamment une combinaison de plongée et une caméra étanche, des objets que les enquêteurs soupçonnent d'être liés à une opération de récupération de drogue en mer. Il comparaîtra de nouveau le 14 septembre.