Ile Maurice: Le chauffeur arrêté, le «fitness» du camion expiré

L'enquête sur la mort d'un électricien chinois de 37 ans, vendredi dernier à Beau-Rivage, prend une nouvelle tournure. Le chauffeur du camion utilisé sur le chantier, Vikrajsingh Subron, 49 ans, habitant Caroline, a été arrêté après que les policiers ont établi qu'il n'était pas autorisé à conduire le véhicule. De plus, le certificat de fitness du camion avait expiré.

Le drame s'est produit vendredi à Beau-Rivage, dans la région de Trou-d'Eau-Douce alors que deux ouvriers effectuaient des travaux sur un poteau électrique en béton. Les deux hommes, âgés de 37 ans, avaient pris place dans une nacelle mécanique rattachée à un camion lorsqu'un incident a provoqué le détachement de l'équipement.

La nacelle a chuté lourdement au sol. L'un des deux travailleurs, identifié comme Shiyou Ma, est mort sur le coup. Son autopsie a révélé que sa mort était due à une blessure cranio-cérébrale consécutive à la chute. Sa dépouille devrait être rapatriée en Chine. Son collègue, grièvement blessé, a été évacué vers l'hôpital Sir Anerood Jugnauth à Flacq. Son état est jugé sérieux.

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Samedi, le chauffeur Vikrajsingh Subron s'est présenté de lui-même à la police. Selon les informations recueillies par les enquêteurs, son permis de conduire a été annulé en 2012 et n'a jamais été rétabli. Deux ans plus tard, en 2014, il a fait l'objet d'une mesure de disqualification pour la conduite de tous types de véhicules. Il avait déjà été disqualifié pendant trois mois en 2003. Interrogé sur sa présence au volant du camion, il a expliqué aux enquêteurs qu'il conduisait uniquement sur des sites de travail. Les enquêteurs ont aussi établi que le certificat de fitness du camion avait expiré en juin. Le chauffeur a été arrêté et présenté devant la justice. Il a ensuite été reconduit en cellule policière.

L'enquête se poursuit afin de déterminer les circonstances exactes de cet accident du travail.