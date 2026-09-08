Burkina Faso: Ministère en charge de l'enseignement supérieur - Les acteurs invités à s'inspirer de l'esprit de la Journée de l'excellence scolaire

8 Septembre 2026
Sidwaya (Ouagadougou)
Par Julien ZOUNGRANA

Le ministre de l'Enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation (MESRI), Adjima Thiombiano, a présidé la cérémonie mensuelle de montée des couleurs, le lundi 7 septembre 2026 à Ouagadougou.

La tradition a été respectée au ministère de l'Enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation (MESRI). En effet le département a organisé la cérémonie mensuelle de montée des couleurs, le lundi 7 septembre 2026 à Ouagadougou. Le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, Adjima Thiombiano qui a présidé la cérémonie s'est prononcé sur les quatre années de combat et de défis pour la souveraineté du Burkina Faso. Il a invité chaque agent public à un examen de conscience sur sa contribution réelle au développement du Burkina. « Aujourd'hui, chacun doit se poser les questions suivantes : Qu'est-ce que j'ai pu apporter ?

Quels ont été les obstacles, et comment les surmonter pour les années à venir ? », a-t-il affirmé. Mettant en avant les motifs de satisfaction actuels, le ministre Thiombiano a évoqué les nouveaux concepts de construction d'écoles primaires en hauteur (R+) et les grands chantiers universitaires qui transforment le paysage éducatif. « Je crois qu'il y a de cela quelques années, il n'était pas permis de rêver qu'on puisse avoir des écoles primaires en R+ », a déclaré le ministre chargé de l'Enseignement supérieur.

Adjima Thiombiano a en outre souhaité plus d'engagement de ses collaborateurs. Il les a invités à tirer profit des derniers jours de repos, tout en leur souhaitant une excellente reprise pour l'année académique 2026-2027. Il a par ailleurs formulé le voeu que l'esprit de la journée de l'excellence scolaire, célébrée le vendredi 4 septembre 2026, inspire chaque agent à produire des « excellences » dans son domaine de compétence.

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