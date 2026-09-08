Afrique: Le FUS Rabat décroche son billet pour la Ligue des Champions Féminine

Le FUS Rabat a écrit une nouvelle page de son histoire. Le club marocain a remporté, lundi, le tournoi qualificatif de la zone UNAF pour la Ligue des Champions Féminine de la CAF 2026 et décroché, pour la première fois, son billet pour la phase finale de la compétition. Un sans-faute qui récompense une campagne parfaitement maîtrisée.

Le FUS Rabat a assuré sa première place en dominant le FC Masar (3-1), lors de la troisième et dernière journée. Avec trois victoires en trois matchs et neuf points au compteur, le club marocain s'est logiquement adjugé la qualification de la zone UNAF pour la compétition continentale.

Le FUS Rabat fait la différence en seconde période

Le FUS Rabat a rapidement pris les devants. Salma Tamar a ouvert le score dès la 5e minute, avant que Fatma El Zahraa Mohamed ne remette les deux équipes à égalité pour le Masar à la 34e minute.

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Au retour des vestiaires, les Marocaines ont repris le contrôle de la rencontre. Marie-Cruz Eboula a redonné l'avantage au FUS Rabat à la 54e minute, puis Salma Boukerch a définitivement scellé le succès marocain à la 88e minute. Victoire 3-1 et titre zonal en poche.

Avec six points, le Masar a terminé deuxième du tournoi. L'ACB Akbou a pris la troisième place, tandis que l'Association Féminine de Sousse a terminé dernière sans le moindre point.

Dans l'autre rencontre de la soirée, disputée simultanément, l'ACB Akbou s'est imposé 3-0 face à l'Association Féminine de Sousse. Ghania Djoumaa Ayadi a ouvert le score à la 14e minute, Wafa Hamri a doublé la mise juste avant la pause (43e), avant que Dihia Ben Khalat ne parachève le succès algérien dès la 50e minute.

Les récompenses individuelles

La cérémonie de clôture a également permis de distinguer les joueuses et les équipes qui se sont illustrées durant le tournoi.

Le FC Masar a reçu le Prix du fair-play, récompensant son comportement et son respect de l'esprit sportif tout au long de la compétition.

La gardienne du FUS Rabat, Hasnaa Ouahiti, a été désignée meilleure gardienne du tournoi.

Le prix de la meilleure joueuse est revenu à la Togolaise Odette Gnintegma, également du FUS Rabat, auteure d'une campagne remarquée et grande artisane du sacre marocain.