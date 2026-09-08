Afrique: Les Edo Queens sacrées en zone UFOA B après sa victoire aux tirs au but

Les Edo Queens ont remporté le tournoi qualificatif de la zone UFOA B pour la Ligue des Champions Féminine de la CAF. Les Nigérianes ont dominé l'Ampem Darkoa aux tirs au but (4-1), dimanche à Ouagadougou, après un match nul spectaculaire (2-2).

La finale a débuté avec plus d'une heure de retard, en raison de fortes pluies accompagnées de violentes rafales de vent. Une fois le coup d'envoi donné, Ampem Darkoa n'a pas tardé à frapper. Dès la 2e minute, Berline Nyarko a repris le ballon à bout portant pour donner l'avantage aux championnes du Ghana.

Edo Queens a rapidement réagi. Dooshima Tarnum a remis les deux équipes à égalité avant la pause (1-1), relançant totalement la finale.

Au retour des vestiaires, Ampem Darkoa a repris les commandes après une faute commise sur Nancy Amoh dans la surface. Nyarko s'est chargée de transformer le penalty et s'est offert un doublé (2-1).

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Mais les Nigérianes ont encore trouvé les ressources pour revenir. Entrée en jeu, Oluebube Umejiaku a égalisé dans les dernières minutes et envoyé les deux équipes aux tirs au but.

Dans cet exercice, Edo Queens s'est montré plus solide et plus précis pour s'imposer 4-1 et décrocher le titre régional, synonyme de qualification pour la Ligue des champions féminine de la CAF.

Les Nigérianes ont réalisé un parcours sans faute au Burkina Faso, après leur large victoire contre les hôtes de l'USFA (5-1) en demi-finales.

Edo Queens rafle aussi les récompenses individuelles

Les championnes ont également dominé les distinctions individuelles. Doosuur Anastasia Atume a remporté le Soulier d'or avec quatre buts et cinq passes décisives. À seulement 16 ans, sa coéquipière Oluwakemi Adegbuyi a été désignée meilleure joueuse du tournoi et a reçu le Ballon d'or.

Côté ghanéen, la gardienne Rose Teye Baah a été élue meilleure gardienne de la compétition après plusieurs prestations remarquées.

Dans le match pour la troisième place, l'USFA s'est imposée face au FC Dynamique du Bénin (4-1). Dielawelea Stephanie Sow a inscrit un doublé, tandis que Deborah Guira et Windkuuni Leslie ont également marqué. Ijeoma Anagha a inscrit l'unique but béninois.