Afrique: Ligue des Champions - le TP Mazembe frappe au Ghana, l'ASCK et l'ASEC dos à dos

Le TP Mazembe a réalisé l'une des meilleures opérations de ce tour préliminaire en s'imposant sur le terrain de Medeama (1-0), tandis que la Colombe Sportive du Sud a été tenue en échec par le Stade Malien (0-0). Au Togo, l'ASCK et l'ASEC Mimosas se sont neutralisés (1-1), laissant les trois confrontations encore ouvertes avant les matches retour.

Medeama 0-1 TP Mazembe

Buteur : Lise Nyembo Ntumba (86e)

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Le TP Mazembe a réalisé une belle opération en s'imposant sur la pelouse de Medeama SC (1-0), ce dimanche 6 septembre au TnA Stadium de Tarkwa, au Ghana.

Longtemps indécise, la rencontre a basculé dans les dernières minutes. À la 86e, Lise Nyembo Ntumba a trouvé l'ouverture et inscrit l'unique but de la rencontre, offrant aux Corbeaux un avantage précieux.

Grâce à ce succès à l'extérieur, le TP Mazembe prend une sérieuse option sur la qualification avant la manche retour, programmée samedi 12 septembre à 15 heures au stade TP Mazembe.

Colombe Sportive du Sud 0-0 Stade Malien

La Colombe Sportive du Sud n'a pas réussi à prendre l'avantage face au Stade Malien (0-0), ce dimanche au Stade Omnisport.

Malgré le soutien de son public, le champion du Cameroun n'est pas parvenu à faire la différence face aux Maliens. Un résultat qui laisse la double confrontation totalement indécise avant la manche retour.

La Colombe devra désormais aller chercher sa qualification à Bamako, dans quelques jours, avec l'obligation de s'imposer à l'extérieur pour poursuivre son parcours continental.

ASCK 1-1 ASEC Mimosas

Buteurs : Enock Assignon (15e) / Ben Guel (40e)

L'ASCK et l'ASEC Mimosas se sont quittés sur un nul (1-1), ce dimanche au stade de Kégué. Poussés par leur public, les Chauffeurs de la Kozah ont rapidement pris les commandes. Après un premier quart d'heure intense, les Togolais ont été récompensés. Lancé en profondeur par Germain Agadji, Enock Assignon a ouvert le score d'un plat du pied droit (15e), pour son premier match et son premier but sous ses nouvelles couleurs.

Mais l'ASCK a ensuite relâché son emprise. Une perte de balle à l'entrée de la surface a permis à l'ASEC Mimosas d'égaliser par Ben Guel (40e), juste avant la pause.

La seconde période a été plus équilibrée. L'ASCK s'est procuré une première occasion par Sonhaye Napo (50e), avant que les Ivoiriens ne manquent une belle opportunité à la 60e. Kokouvi Amekoudzi a ensuite sollicité Charles Ayayi Folly, qui s'est encore illustré à la 84e minute.

Tout reste donc à jouer avant la manche retour, prévue dimanche 13 septembre au stade Félix-Houphouët-Boigny, à Abidjan.

Les autres résultats

Enugu Rangers 1-1 Sobemap

Wiliete Benguela 2-0 Foresters FC