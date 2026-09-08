Sénégal: Air Sénégal - Un nouveau Boeing 737-800 réceptionné

Un nouveau Boeing 737-800 « Gorée » d'Air Sénégal a été réceptionné lundi par le ministre des Transports terrestres et aériens du Sénégal, Abdoul Ahad Ndiaye. Une nouvelle acquisition qui, selon le ministre qui a donné l'information, vient renforcer la compagnie nationale, la connectivité du pays et sa souveraineté aérienne.

Le ministre des Transports terrestres et aériens du Sénégal, Abdoul Ahad Ndiaye, a réceptionné lundi, le nouveau Boeing 737-800 « Gorée » d'Air Sénégal.

« Aujourd'hui, j'ai réceptionné le nouveau Boeing 737-800 « Gorée » d'Air Sénégal, aux côtés de mon homologue gabonais venu au Sénégal pour une visite d'État. Cette nouvelle acquisition, soutenue par l'État du Sénégal, vient renforcer notre compagnie nationale, notre connectivité et notre souveraineté aérienne », a-t-il écrit sur son compte X.

D'après le ministre, cette acquisition traduit concrètement la vision du chef de l'État, Bassirou Diomaye Faye, et l'ambition portée par l'Agenda national de transformation Sénégal 2050. Il s'agit de renforcer les capacités nationales et de faire du transport aérien un levier de développement et de rayonnement du Sénégal.

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« À travers le nom « Gorée », c'est aussi une part de notre histoire, de notre mémoire et de notre ouverture au monde qui prend son envol », a soutenu le ministre.