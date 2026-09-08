Sénégal: Diakène Diola - Deux fillettes perdent la vie par noyade

Deux adolescentes ont perdu la vie dans une partie de baignade à Diakène Diola, village de la commune rurale d'Oussouye. Leurs corps ont été repêchés par les sapeurs-pompiers et acheminés à la morgue.

Parties faire une baignade dans un étang de Diakène, situé dans l'arrondissement de Loudia Wolof, Maimouna Diouf et Diarry Bassène ne savaient pas qu'elles avaient rendez-vous avec la mort. Les deux fillettes, âgées respectivement de 13 ans et de 15 ans, ont perdu la vie par noyade le vendredi 4 septembre 2026.

D'après les informations recueillies auprès des membres de leurs familles, les victimes étaient parties se baigner avec leurs camarades, après les travaux champêtres. C'est au cours de cette partie de baignade qu'elles ont été « avalées » par l'eau. Leurs camarades qui étaient de la partie n'ont rien pu faire pour les sauver. Elles ont porté l'information au village. Les populations ont par la suite alerté la brigade d'incendie et de secours du Cap Skirring. Une fois sur les lieux, les sapeurs-pompiers ont pu repêcher les corps des deux victimes, qui ont été acheminés à la morgue du centre de santé d'Oussouye.

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Les éléments de la gendarmerie d'Oussouye, qui ont également fait le déplacement, ont pu faire le constat pour les besoins de l'enquête. À Diakène Diola, localité du département d'Oussouye, la mort tragique de ces deux jeunes filles a plongé les populations dans une grande consternation. Au sein de leurs familles, on pleure la disparition de deux enfants dont l'avenir était jugé prometteur.