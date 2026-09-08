Afrique: Le Chef de l'État exprime à la Présidente de la Tanzanie sa profonde consternation

7 Septembre 2026
Angola Press Agency (Luanda)

Luanda — Le Chef de l'État angolais, João Lourenço, a exprimé lundi sa consternation suite au décès de Hafidh Ameir Hassan, époux de la Présidente de la République unie de Tanzanie, Samia Suluhu Hassan, survenu aujourd'hui des suites d'une maladie.

Selon un communiqué de presse, dans un message adressé à son homologue, le Président João Lourenço indique avoir appris avec une profonde consternation le décès de Hafidh Ameir Hassan, époux et compagnon de toute une vie de Samia Suluhu Hassan.

C'est pourquoi, en cette période de profonde douleur et de deuil, il a présenté, au nom du Gouvernement angolais et en son nom propre, ses plus sincères condoléances à la Présidente Samia Suluhu Hassan, à ses enfants et aux autres membres de la famille en deuil, ainsi qu'au peuple tanzanien.

Il ajoute encore que, face à cet événement tragique, il faut puiser des forces « afin de trouver un peu de réconfort dans les souvenirs de tous les moments partagés et dans la solidarité de ceux qui partagent avec vous la douleur de cette perte irréparable ».

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