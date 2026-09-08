Afrique: Le Botswana réaffirme son intérêt pour le renforcement de la coopération avec le pays

Soyo — Le ministre d'État chargé de la Défense et de la Sécurité auprès de la Présidence de la République du Botswana, Moeti Caesar Mohwasa, a réaffirmé lundi, dans la municipalité de Soyo, province du Zaire, l'intérêt de son pays pour le renforcement de la coopération avec l'Angola dans plusieurs domaines.

S'exprimant devant la presse à l'issue d'une brève visite de travail à Soyo, le responsable gouvernemental a cité les secteurs de l'énergie, du raffinage des produits pétroliers, de la défense et de la sécurité parmi les domaines prioritaires d'une coopération mutuellement bénéfique.

Moeti Caesar Mohwasa a plaidé pour un resserrement de la coopération entre les pays africains, en particulier entre les États membres de la Communauté de développement de l'Afrique australe (SADC), estimant essentiel de favoriser les échanges d'investissements entre les deux pays.

« Je suis d'avis que nous devons travailler ensemble en tant qu'Africains et pays membres de la région de la SADC, avant de tourner notre attention vers l'extérieur de notre continent et de notre sous-région », a-t-il réaffirmé.

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Il a également estimé nécessaire que chaque pays africain consolide en premier lieu les bases de son développement intérieur, afin d'améliorer les conditions de vie de sa population et, par la suite, de contribuer au développement de la région dans son ensemble.

Évoquant sa visite à Soyo, Moeti Caesar Mohwasa a jugé positive cette étape, qualifiant la municipalité de région fortement industrialisée, fruit, selon lui, de l'ouverture de l'Angola aux investissements étrangers.

« J'ai pu mesurer les capacités d'exportation des infrastructures économiques que j'ai visitées, notamment celles de l'usine de traitement du gaz naturel liquéfié Angola LNG », a-t-il déclaré.

Selon le responsable, les projets industriels implantés à Soyo contribuent à la création d'emplois et au développement économique du pays.

À la base navale de la Marine de guerre angolaise (MGA), le ministre a salué le niveau d'organisation et de modernisation des installations et s'est dit impressionné par la présence de jeunes officiers aux commandes de bâtiments de grande taille.

« Je tiens à féliciter l'Angola pour ses capacités dans le domaine de la défense, qui contribuent également à renforcer la confiance dans la stabilité de l'Afrique et de la sous-région de la SADC dans son ensemble », a-t-il souligné.