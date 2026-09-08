Afrique: Le pays et la RDC examinent la relance de leur coopération bilatérale

Luanda — L'ambassadeur de la République démocratique du Congo (RDC) en Angola, Constantin Mayiba, a souligné lundi, à Luanda, l'importance du renforcement de la coopération entre les deux pays, notamment dans les domaines économique, commercial et des transports.

S'exprimant à l'issue d'une audience avec le président de l'Assemblée nationale, Adão de Almeida, le diplomate a indiqué que la rencontre avait porté sur la relance de la coopération bilatérale dans plusieurs domaines, tout en lui permettant de le féliciter pour l'exercice de ses fonctions à la tête du Parlement angolais.

Dans le domaine économique, le diplomate a fait état d'avancées dans la coopération entre l'Angola et la RDC, notamment dans les secteurs de la pêche et des hydrocarbures.

À cet égard, il a souligné que des mécanismes de suivi des questions liées à l'achat et à la vente de ces produits étaient déjà en place, certaines questions étant en cours de finalisation entre les deux parties.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Dans le secteur des transports, Constantin Mayiba a également relevé une évolution positive de la coopération, notamment avec l'augmentation des liaisons entre Luanda et Kinshasa, ainsi que le début des opérations de la compagnie aérienne congolaise sur cette liaison, contribuant ainsi à renforcer la mobilité entre les deux pays.

Pour Kalala Mayiba, l'intensification des liaisons aériennes et terrestres constitue l'un des signes concrets du rapprochement entre les deux pays, qui entretiennent des relations bilatérales fondées sur de solides liens historiques, culturels, économiques et sécuritaires.

S'agissant des relations parlementaires entre l'Angola et la RDC, l'ambassadeur les a qualifiées de « très bonnes et positives », soulignant l'existence d'un climat favorable à l'approfondissement de la coopération entre les deux pays.

Constantin Mayiba a également mis en avant le rôle que peuvent jouer les Parlements des deux pays dans la promotion de la paix, de la sécurité et le renforcement des relations bilatérales.

Dans ce contexte, il a salué la position adoptée par l'Assemblée nationale angolaise concernant la situation dans l'est de la RDC, y voyant un signe de fraternité et de solidarité entre les deux peuples.

« Le conflit dans l'est de la RDC a coûté la vie à des millions de Congolais, mais la position de l'Assemblée nationale constitue un signe de fraternité entre nos deux peuples », a-t-il déclaré.

Relations entre l'Angola et la RDC

Les relations bilatérales entre l'Angola et la République démocratique du Congo (RDC) portent notamment sur la coopération diplomatique, économique et la sécurité frontalière, sous la coordination du ministère des Relations extérieures (MIREX).

Les deux Gouvernements examinent des propositions visant à renforcer les échanges commerciaux, les investissements ainsi que la commission interministérielle de coopération.