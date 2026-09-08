Afrique: Le Président du Botswana déjà à Luanda

Luanda — Le Président du Botswana, Duma Gideon Boko, est arrivé lundi, à Luanda, pour une visite officielle de trois jours en Angola, dans le cadre du renforcement de la coopération bilatérale.

Duma Gideon Boko a été accueilli par le ministre angolais des Relations extérieures, Téte António, ainsi que par d'autres membres du Gouvernement, marquant le début de cette visite officielle destinée à consolider les relations historiques d'amitié et de coopération entre les deux pays.

Selon le programme de la visite, Duma Gideon Boko sera reçu mardi au Palais présidentiel avec les honneurs militaires, avant de s'entretenir en tête-à-tête avec son homologue angolais, João Lourenço.

Toujours au Palais présidentiel, les deux chefs d'État assisteront à la signature de nouveaux instruments juridiques entre les deux pays, avant un déjeuner officiel offert en l'honneur du Président botswanais.

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Durant son séjour à Luanda, le chef de l'État botswanais participera au Forum économique et empresarial Angola-Botswana, consacré au renforcement de la coopération dans les domaines économique et commercial, de l'investissement, ainsi qu'à la concertation politique.

Mercredi, le Président botswanais se rendra dans la province de Benguela, où il visitera la raffinerie de Lobito.

Les relations politiques et diplomatiques entre l'Angola et le Botswana ont été établies en 1975, dans le contexte des indépendances africaines et de l'émergence de nouveaux États sur le continent.

Depuis lors, les deux pays entretiennent une coopération fondée sur les principes de bon voisinage, de solidarité régionale et de respect de la souveraineté.

Sur le plan politico-diplomatique, l'Angola et le Botswana partagent des positions convergentes sur les questions de paix, de sécurité et de stabilité en Afrique australe, dans le cadre de la Communauté de développement de l'Afrique australe (SADC), organisation régionale dont ils sont tous deux membres actifs.

Cette coopération porte notamment sur la promotion de la stabilité régionale et la prévention des conflits.

Sur le plan économique, les deux pays s'emploient à renforcer leur partenariat stratégique, notamment dans les secteurs de l'agriculture, des diamants, de l'exploitation minière, de la santé et du tourisme.

Les deux États cherchent à développer de nouveaux partenariats afin de diversifier leurs économies et d'accroître les échanges commerciaux.

La position géographique du Botswana, conjuguée à sa stabilité économique, offre des perspectives favorables au développement des échanges commerciaux et de la coopération entre entreprises angolaises et botswanaises.

Au niveau bilatéral, les deux pays ont multiplié les visites officielles et les contacts réguliers entre responsables gouvernementaux, en vue d'approfondir la coopération dans des domaines stratégiques.