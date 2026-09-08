Afrique: Le ministre Filipe Zau en Uruguay pour renforcer la coopération culturelle

7 Septembre 2026
Angola Press Agency (Luanda)
Par OPF/VIC/BS

Luanda — Le ministre de la Culture, Filipe Zau, a entamé lundi une visite de travail de trois jours en République orientale de l'Uruguay, dans le but de renforcer la coopération bilatérale et de lancer le Plan de travail 2026-2029.

Selon une note de l'ambassade d'Angola en Argentine, transmise à l'ANGOP, le programme de cette mission, qui se poursuit jusqu'à mercredi 9 septembre, prévoit la signature d'un Plan d'action destiné à dynamiser les échanges interculturels entre les deux pays.

L'initiative s'inscrit dans le cadre de l'Accord de coopération dans le domaine des arts et de la culture, signé à Luanda le 26 février 2013, et vise à rapprocher les peuples angolais et uruguayen à travers de nouveaux projets conjoints et des partenariats bilatéraux.

La note souligne que ledit accord vise notamment à dynamiser le partenariat bilatéral en ouvrant de nouvelles perspectives d'échanges et de projets communs.

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Conformément au Plan de travail 2026-2029, les domaines prioritaires comprennent notamment les arts plastiques et les arts de la scène, le patrimoine culturel, la gestion des musées et des institutions culturelles, les bibliothèques, les archives, la littérature, le secteur audiovisuel et les industries créatives.

Les actions seront mises en oeuvre selon un modèle dynamique, conçu comme un instrument flexible permettant d'intégrer de nouvelles initiatives et de nouveaux projets tout au long de sa période de validité.

Selon le document, ce plan permettra aux gouvernements angolais et uruguayen de renforcer le rôle de la culture en tant que pilier essentiel de la diplomatie, tout en valorisant la diversité et en créant des passerelles durables entre leurs communautés artistiques et universitaires.

Les relations diplomatiques entre l'Angola et l'Uruguay ont été établies le 26 mai 1988 et sont placées sous le signe de l'amitié, du respect mutuel et de la recherche d'une coopération dans des domaines d'intérêt commun.

Lire l'article original sur ANGOP.

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