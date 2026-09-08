Angola: La BODIVA enregistre une évolution du profil des échanges

Luanda — L'activité à la Bourse de la dette et des valeurs mobilières d'Angola (BODIVA) a enregistré, au cours des deux dernières semaines, une évolution significative du profil des échanges, marquée par une baisse globale des volumes négociés et un recul généralisé des cours de plusieurs actions.

Le marché secondaire a également connu une modification notable de la concentration des transactions entre les principales valeurs cotées.

Du 24 au 28 août, 648 801 actions ont été négociées dans le cadre de 106 transactions, pour un montant de 27,26 milliards de kwanzas.

La semaine suivante, du 31 août au 4 septembre, le nombre d'actions négociées est tombé à 43 797, tandis que le nombre de transactions est passé à 1 258, pour un montant global de 2,61 milliards de kwanzas.

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En comparaison, le volume d'actions négociées a diminué d'environ 93,2 % et la valeur financière des transactions de 90,4 %, malgré une hausse d'environ 13,7 % du nombre de transactions.

Cette évolution traduit une nette diminution de la taille moyenne des opérations.

Au cours de la semaine du 24 au 28 août, chaque transaction portait en moyenne sur quelque 586 actions, contre environ 35 actions par transaction la semaine suivante.