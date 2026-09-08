Congo-Brazzaville: OMATAPALO signe un accord pour la réalisation de grands projets au pays

Luanda — Le Groupe OMATAPALO et le ministère des Travaux publics de la République démocratique du Congo (RDC) ont paraphé, il y a quelques jours à Kinshasa, un mémorandum d'entente portant sur le développement conjoint de grands projets d'infrastructures et d'autres initiatives prioritaires dans le domaine du génie civil en RDC.

L'accord porte notamment sur des projets relatifs aux infrastructures gouvernementales, parlementaires et judiciaires, aux infrastructures routières, ainsi que sur d'autres initiatives prioritaires relevant de la compétence du ministère des Travaux publics de la RDC.

Dans une note, OMATAPALO souligne que ce mémorandum constitue une étape majeure de la stratégie d'expansion internationale du groupe angolais et consolide sa présence sur le marché congolais, où il entend mettre à profit son expérience, son expertise technique et ses compétences dans la conception et la réalisation de projets structurants.

Le groupe précise que le processus couvrira l'ensemble des composantes nécessaires à la concrétisation des projets, depuis les études et les solutions d'ingénierie jusqu'au financement, en passant par la fourniture d'équipements et de matériaux de dernière génération, ainsi que par l'exécution des travaux.

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OMATAPALO souligne que, par le biais de ce partenariat, le groupe entend renforcer son ambition de participer activement à la mise en oeuvre de solutions répondant aux besoins de croissance et de modernisation de la RDC.

Selon le document, ce partenariat témoigne également du rapprochement économique et entrepreneurial croissant entre l'Angola et la RDC et met en évidence le potentiel de la coopération régionale et de la coopération Sud-Sud pour mobiliser des compétences, des investissements et des solutions techniques susceptibles d'accélérer le développement des infrastructures en Afrique.

La note précise par ailleurs que la présence d'OMATAPALO en RDC s'inscrit dans une stratégie de croissance internationale fondée sur la capacité du groupe à transférer son savoir-faire, son expérience et ses solutions d'ingénierie vers différents marchés, tout en nouant des partenariats solides avec des institutions publiques et privées.

À cette occasion, le directeur général d'OMATAPALO en RDC, Luís Marques, a souligné la portée stratégique de cet accord ainsi que la vision à long terme qui sous-tend la coopération entre les deux institutions.

Il a affirmé que le groupe était prêt à mettre son expérience, ses capacités techniques et son expertise en ingénierie au service du développement d'infrastructures susceptibles de contribuer à la modernisation et au progrès socio-économique de la RDC.

La cérémonie s'est déroulée en présence du ministre des Infrastructures et des Travaux publics de la République démocratique du Congo (RDC), John Banza Lunda, ainsi que de représentants de l'ambassade d'Angola en RDC.