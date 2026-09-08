Angola: La Cour suprême se réunit mardi pour élire son vice-président

Luanda — Le Plénum de la Cour suprême (TS) se réunira mardi 8 septembre afin de procéder au vote des candidats au poste de vice-président de l'institution.

La séance sera présidée par le président de la Cour suprême et du Conseil supérieur de la magistrature judiciaire, Norberto Sodré João.

Conformément aux règles établies pour le processus électoral, le scrutin sera secret et nécessitera un quorum correspondant aux deux tiers des juges conseillers en exercice.

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Le règlement prévoit également la possibilité d'un vote anticipé par correspondance et dispose qu'en cas d'égalité entre les candidats, le critère de l'ancienneté dans le grade sera appliqué.

À l'issue du scrutin et après dépouillement des suffrages, la Commission électorale annoncera les trois candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix.

Le résultat de l'élection sera ensuite soumis à l'homologation du Plénum du Conseil supérieur de la magistrature judiciaire, avant que les noms des candidats retenus ne soient communiqués au président de la République.

Conformément à la procédure établie, il appartient au Président de la République de nommer le vice-président de la Cour suprême parmi les trois candidats retenus, pour un mandat de sept ans.

FMA/SC/BS