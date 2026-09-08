Angola: Les pompiers font état de 14 décès au cours du week-end dernier

Luanda — Quatorze personnes ont trouvé la mort et 42 autres ont été blessées à travers le pays au cours du week-end dernier, à la suite de 109 incidents enregistrés par le Service de la protection civile et des pompiers.

Selon le rapport d'incidents couvrant les 72 dernières heures, parvenu lundi à l'ANGOP, le bilan fait état d'une baisse de neuf décès, de 27 blessés et de 15 incidents par rapport à la période précédente.

Le document fait état de cinq décès consécutifs à des accidents de la circulation, de quatre par noyade, ainsi que d'autres décès liés à des glissements de terrain, des brûlures, des agressions physiques, des pendaisons et des intoxications alcooliques.

Dans le cadre des opérations de secours d'urgence, le Service a mobilisé, au cours du week-end dernier, 3.019 pompiers et 96 moyens techniques, notamment des équipements de lutte contre les incendies, de sauvetage, des ambulances et des vedettes.