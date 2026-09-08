Angola: Plus de 279 000 candidats admis au concours public de recrutement dans le secteur de la santé

Luanda — Au total, 279 785 candidats ont été retenus pour les épreuves écrites du concours public de recrutement externe 2026, organisé par le ministère de la Santé, à l'issue du traitement des réclamations introduites par plusieurs candidats.

Selon le directeur national des Ressources humaines, Baptista Monteiro, qui s'est exprimé lundi devant la presse, 45 905 réclamations ont été enregistrées à l'échelle nationale, avant d'être soumises à examen et réévaluation.

Durant le délai légal imparti, a-t-il poursuivi, les commissions provinciales ont réexaminé les dossiers et déclaré recevables 17 097 recours, tandis que 28 808 ont été jugés irrecevables.

À l'issue du processus d'analyse et de validation des recours, les listes définitives du concours ont fait apparaître 279 785 candidats retenus pour les épreuves écrites, tandis que 153 294 candidatures ont été rejetées.

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Parmi les candidats retenus figurent 1 715 médecins, 77 584 infirmiers, 38 461 professionnels du diagnostic et des soins, 153 156 techniciens de soutien hospitalier, 8 615 agents du régime général et 254 assistants sociaux, a-t-il précisé.

Le directeur national a, à cet effet, invité chaque candidat à consulter le portail électronique du concours afin de vérifier son domaine de recrutement, ainsi que le lieu, la date et l'heure de l'épreuve, précisant que les examens se dérouleront du 21 au 26 septembre.

Pour les candidats résidant dans des zones où l'accès à Internet est limité, les directions municipales de la santé et les cabinets provinciaux mettront à disposition les informations nécessaires pour faciliter la localisation des lieux d'examen, a-t-il rassuré.

Dans le cadre de l'administration locale, le concours prévoit 2 937 postes vacants, auxquels s'ajoutent 6 000 postes destinés aux établissements de santé et aux institutions relevant de l'organe central du ministère de la Santé.

Les inscriptions au concours public de recrutement dans le secteur de la santé pour l'année 2026 en Angola se sont déroulées du 13 au 31 juillet dernier.