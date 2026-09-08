Angola: L'Université de Namibe et l'INIPM renforcent leur coopération scientifique

Moçâmedes — L'Université de Namibe (UNINBE) et l'Institut national de recherche halieutique et marine (INIPM) ont renforcé lundi, à Moçâmedes, leur coopération scientifique, académique et institutionnelle, à travers la signature d'un protocole d'accord.

D'une durée de cinq ans, renouvelable, cet accord prévoit la réalisation de projets conjoints de recherche, la formation et le renforcement des capacités, les échanges de chercheurs, le partage d'informations et de publications scientifiques, ainsi que l'utilisation conjointe des infrastructures.

Intervenant lors de la cérémonie, le vice-recteur chargé des Affaires scientifiques et de la Formation postuniversitaire de l'UNINBE, Isata Teixeira Lemba, a qualifié ce protocole de jalon important pour le développement de la science et de la recherche en Angola.

Le responsable a estimé que ce partenariat permettra de conjuguer les efforts pour relever les défis liés à la gestion durable des ressources halieutiques, fluviales et marines.

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Il a ajouté que les deux institutions pourront organiser des manifestations scientifiques, développer des projets conjoints et renforcer la formation des cadres, du niveau technique jusqu'au troisième cycle universitaire.

Isata Teixeira Lemba a également souligné l'importance de ce partenariat pour la province du Namibe, une région caractérisée par une forte activité maritime et halieutique, où plusieurs communautés dépendent des ressources marines.

Il a ainsi défendu l'idée que les connaissances produites par les établissements d'enseignement et de recherche doivent contribuer à l'amélioration des conditions de vie des communautés et au développement durable du pays.

L'INIPM met l'accent sur la recherche conjointe

La directrice adjointe chargée du domaine technique de l'INIPM, Filomena de Fátima de Carvalho Vaz-Velho, a également jugé importante la signature de ce protocole, fruit d'une coopération engagée il y a plus de cinq ans.

Selon elle, l'accord permettra de rapprocher la recherche appliquée menée par l'INIPM de la recherche fondamentale conduite par les universités.

La responsable a indiqué que l'INIPM dispose de séries chronologiques de longue durée sur les écosystèmes marins, tandis que les universités peuvent contribuer à approfondir les études consacrées aux processus océanographiques et biologiques.