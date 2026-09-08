Angola: Le ministre de l'Administration du territoire réitère son appel à la participation au recensement électoral d'office

Ndalatando — Le ministre angolais de l'Administration du territoire, Daniel Félix Neto, a réitéré lundi, à Ndalatando, dans la province du Cuanza-Norte, son appel à la population à participer activement au processus de recensement électoral d'office.

Daniel Félix Neto, qui a effectué une brève visite de travail dans la province de Cuanza-Norte afin de s'enquérir du fonctionnement des Guichets uniques de service aux citoyens (BUAP) et de l'avancement du recensement électoral d'office, a appelé à la mobilisation de tous afin qu'« aucun citoyen ne soit laissé de côté ».

Le responsable a salué la collaboration des autorités traditionnelles et les a exhortées à poursuivre leur engagement dans le processus, notamment en renforçant la mobilisation des populations au sein des communautés.

Dans la province de Cuanza-Norte, le ministre de l'Administration du territoire s'est rendu dans des BUAP ainsi que dans des postes d'identification civile des municipalités de Cambambe, Lucala et Cazengo.

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Selon les données du ministère, 1 626 624 citoyens angolais ont déjà procédé au recensement électoral d'office et à la preuve de vie dans l'ensemble du pays depuis juin dernier.

Plus de 16 millions de citoyens seront concernés par le processus d'actualisation du recensement électoral d'office et de la preuve de vie, qui se poursuivra jusqu'au 31 mars 2027.

Afin d'assurer la mise en oeuvre de ce processus, qui vise à actualiser la base de données des citoyens majeurs à des fins électorales, le ministère de l'Administration du territoire prévoit de mettre progressivement en service 634 Guichets uniques de service aux citoyens (BUAP) à travers le pays.