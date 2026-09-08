Angola: Moxico-Est dispose de plus de 9.000 doses de vaccin contre la mpox

Cazombo — Les autorités sanitaires de la province du Moxico-Est disposent de 9.100 doses de vaccin destinées à lutter contre la propagation de la mpox, également appelée variole du singe.

L'information a été communiquée lundi par la directrice du bureau provincial de la Santé du Moxico-Est, Benilde Miguel, qui s'exprimait devant la presse sur la situation épidémiologique de la maladie dans la région.

Selon la responsable, la campagne de vaccination est menée en priorité dans les municipalités de Luau, épicentre de la maladie, Cazombo, Luacano et Cameia.

Elle a précisé que, durant cette première phase de vaccination, la priorité était accordée aux groupes à risque, notamment aux professionnels de santé, aux membres des forces de défense et de sécurité et aux enseignants, entre autres.

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La province compte à ce jour 113 cas enregistrés, dont 14 confirmés en laboratoire et 99 considérés comme probables, a-t-elle indiqué.

Les 99 cas probables correspondent, selon elle, à des personnes ayant été en contact avec les 14 cas confirmés en laboratoire.

La municipalité de Luau concentre le plus grand nombre de cas, avec 104, suivie de Luacano, Cazombo et Cameia, qui en comptent trois chacune.

La responsable a renouvelé son appel à la population à renforcer les mesures de prévention, notamment en évitant les contacts étroits avec les personnes infectées, en se lavant régulièrement les mains à l'eau et au savon et en portant un masque dans les lieux très fréquentés.