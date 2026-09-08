Afrique: L'ambassadeur d'Angola au pays s'entretient avec le prince héritier d'Ashanti

7 Septembre 2026
Angola Press Agency (Luanda)
Par AFL/SC/BS

Luanda — L'ambassadeur d'Angola au Ghana, Rui Orlando Xavier, a reçu lundi, à Accra, le prince héritier du Royaume d'Ashanti, Oheneba Nana Kwaku Duah, avec lequel il s'est entretenu de questions d'intérêt commun, ainsi que de la participation de l'Angola à un forum ministériel consacré aux ressources minérales.

Selon une note de l'ambassade d'Angola au Ghana, parvenue à l'ANGOP, la rencontre a également porté sur la confirmation de la participation du ministre angolais des Ressources minérales et du Pétrole au Forum ministériel et à la Table ronde, prévus du 19 au 21 octobre à Accra.

Organisé dans le cadre de l'initiative « Mining in Motion », cet événement devrait réunir des responsables gouvernementaux, des experts et d'autres acteurs du secteur des ressources minérales.

L'ambassadeur a, par ailleurs, évoqué la possibilité d'une audience de courtoisie auprès du roi d'Ashanti et sollicité, à cet effet, l'appui du prince héritier en vue d'en faciliter la concrétisation.

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Outre ses fonctions de prince héritier, Oheneba Nana Kwaku Duah est directeur général de l'Ashanti Green Initiative.

Situé dans l'actuel Ghana, le Royaume d'Ashanti est une monarchie traditionnelle intégrée à l'État ghanéen.

L'ancien Empire ashanti comptait parmi les principales puissances politiques et militaires d'Afrique de l'Ouest, notamment aux XVIIIe et XIXe siècles.

La rencontre s'est tenue dans les locaux de l'ambassade d'Angola au Ghana, à Accra.

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