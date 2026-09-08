Ile Maurice: La MCB structure un financement de USD 51 M pour la multinationale singapourienne Tolaram

La Mauritius Commercial Bank (MCB) franchit une nouvelle étape dans sa stratégie de développement sur l'axe Asie-Afrique. L'institution bancaire vient de structurer et de débloquer une facilité de crédit à moyen terme de USD 51 millions en faveur du groupe multinational Tolaram, dont le siège est basé à Singapour.

Ce financement est destiné à refinancer partiellement une ligne de crédit à court terme qui avait été contractée lors de l'acquisition de Guinness Nigeria Plc par Tolaram. Cette opération permet au conglomérat singapourien, l'un des plus grands acteurs de biens de consommation en Afrique, de basculer vers une structure de financement à plus long terme, mieux alignée sur ses objectifs de croissance dans la région. Le prêt s'accompagne d'un ensemble de clauses financières (covenants) sur mesure, offrant au groupe la flexibilité nécessaire à sa création de valeur à long terme.

Cette transaction met en lumière la stratégie sectorielle de la MCB, centrée sur la facilitation des flux commerciaux, des investissements et des capitaux entre l'Asie et le continent africain. Alors que les entreprises asiatiques renforcent activement leurs capacités industrielles en Afrique, la MCB se positionne comme le partenaire financier capable de structurer et de porter ces expositions complexes en s'appuyant sur la plateforme financière de Maurice.

«Les groupes asiatiques construisent une véritable capacité industrielle en Afrique et ils ont besoin d'une banque qui comprend les deux extrémités de cette route», souligne Thierry Hebraud, Chief Executive Officer de la MCB. «Tolaram est présent au Nigeria depuis des décennies et s'implante rapidement ailleurs. C'est un marché que nous connaissons bien, et nous avons l'intention de continuer à développer ce corridor entre Singapour et le Nigeria.»

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Pour Tolaram, l'Afrique est un moteur de croissance historique. Outre la fabrication et la distribution de produits de grande consommation, le groupe possède et gère la Lagos Free Zone au Nigeria, première zone franche privée du pays intégrée au port en eau profonde de Lekki, l'un des plus importants d'Afrique de l'Ouest.

Réactivité et pragmatisme

Le Nigeria figure d'ailleurs parmi les marchés africains prioritaires de la MCB, qui y maintient un bureau de représentation à Lagos, en complément de ses implantations à Johannesburg, Nairobi, Paris et Dubaï.

De son côté, Rahul Somani, directeur financier du groupe Tolaram, s'est félicité de la réactivité et du pragmatisme des équipes mauriciennes : «La MCB a joué un rôle crucial dans le refinancement rapide de cette dette à court terme. Cette transaction donne un ton ferme à une nouvelle relation à long terme, non seulement entre nos deux entités, mais également pour l'ensemble du corridor Afrique-Asie.»

À travers cette opération, la banque mauricienne réaffirme sa capacité à fournir une suite intégrée de solutions (financement du commerce international, gestion de trésorerie, change et services de conseil) pour capter les opportunités de croissance transfrontalières.