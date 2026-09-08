Ile Maurice: L'acquittement d'Umesh Kumar Baboolall annulé 13 mois après

Les faits remontent au 2 janvier 2018. Acquitté le 30 juillet 2025 après une décision de no case to answer, Umesh Kumar Baboolall voit aujourd'hui cet acquittement annulé par la Cour d'appel criminelle. Le Directeur des poursuites publiques doit décider de la suite.

Huit ans après la mort violente de deux frères Goorbin à Fond-du-Sac, l'affaire connaît un nouveau rebondissement. La Cour d'appel criminelle de la Cour suprême a annulé, ce lundi 7 septembre, l'acquittement d'Umesh Kumar Baboolall, dit Varun.

Umesh Kumar Baboolall était poursuivi sous les chefs 3 et 4 pour avoir, selon l'accusation, donné à son frère Ritesh Kumar Baboolall, dit Akshay, des instructions en vue de commettre les meurtres de Vijay Anand Goorbin et d'Anand Goorbin, le 2 janvier 2018. Ritesh Kumar Baboolall, lui, était poursuivi pour avoir causé la mort des deux hommes. Les deux frères Baboolall avaient plaidé non coupable.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Au terme de la preuve de la poursuite, les deux frères avaient demandé que les charges soient abandonnées, soutenant qu'il n'y avait pas de dossier à présenter en défense. Le 30 juillet 2025, le juge avait rejeté cette demande pour Ritesh Kumar Baboolall, permettant au procès de se poursuivre contre lui. Pour Umesh Kumar Baboolall, en revanche, il avait retenu le no case to answer et avait ordonné qu'un verdict d'acquittement soit enregistré sur les deux chefs le concernant.

Pour parvenir à cette conclusion, le juge avait notamment examiné le témoignage de Ramanand et Dewanand Goorbin. Tous deux avaient déclaré avoir entendu Umesh Kumar Baboolall demander à son frère d'utiliser le véhicule pour tuer. L'un des témoins avait indiqué qu'Umesh Kumar Baboolall regardait alors en direction de Vijay Anand Goorbin.

Le juge avait toutefois considéré cette preuve comme trop fragile. Il avait relevé que le moment exact où les paroles auraient été prononcées demeurait incertain, que les deux témoins donnaient des versions divergentes sur ce point et qu'ils n'avaient pas évoqué cet élément dans leurs premières déclarations. La possibilité qu'il s'agisse d'une version apparue ultérieurement ne pouvait, selon lui, être écartée. Il avait également estimé qu'il n'existait aucun élément démontrant qu'Umesh Kumar Baboolall avait donné à son frère Ritesh des instructions visant spécifiquement à tuer Anand Goorbin.

Le DPP avait contesté cette décision devant la Cour d'appel criminelle. Selon la poursuite, le juge s'était substitué au jury en appréciant la crédibilité des témoins et la portée de leurs témoignages alors que ces questions devaient être tranchées au procès.

La Cour d'appel lui a donné raison. Elle estime que, même si la preuve pouvait présenter des faiblesses ou des contradictions, il existait une lecture possible des éléments permettant à un jury raisonnable de tirer des conclusions défavorables à l'égard d'Umesh Kumar Baboolall. Dans ces circonstances, le procès ne devait pas être interrompu au stade de no case to answer.

Les juges ont donc annulé l'acquittement prononcé le 30 juillet 2025. Cette décision ne signifie toutefois pas qu'Umesh Kumar Baboolall est reconnu coupable. La prochaine étape relève désormais du DPP, qui devra décider s'il entend engager de nouvelles procédures contre celui-ci.