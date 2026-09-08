Ile Maurice: La MauBank finance 12 projets

De l'accompagnement des personnes en situation de handicap à la prise en charge médicale d'enfants, en passant par la prévention du VIH, l'aide alimentaire, le recyclage et les soins aux animaux, 12 projets bénéficieront d'un financement total de Rs 5,5 millions de la MauBank pour l'exercice financier 2025/2026. Huit organisations non gouvernementales (ONG) sont concernées par ce soutien.

Parmi les projets retenus, l'Association of Disability Service Providers prévoit d'améliorer les conditions d'accueil de ses 90 élèves. Le financement servira notamment à des travaux d'asphaltage, à des séances d'ergothérapie ainsi qu'à l'aménagement d'une aire de jeux couverte.

À Rodrigues, la Trevor Huddleston Association mettra l'accent sur l'accompagnement des familles. Pendant un an, elle proposera une formation à la méthode auditive-orale aux proches entourant 52 enfants présentant des troubles de la parole ou de l'audition.

D'autres fonds seront consacrés à des besoins spécifiques d'enfants. World Light Kids Villa pourra acheter un minibus de 29 places pour assurer le transport des 23 jeunes accueillis dans son centre. Le Rotary Club de Bagatelle financera, de son côté, des consultations et des interventions chirurgicales pour 20 enfants souffrant de strabisme.

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La prévention du VIH fait également partie des projets soutenus. PILS mènera une campagne de sensibilisation sur six mois, avec 12 sessions communautaires visant jusqu'à 840 personnes. Les échanges porteront notamment sur la prévention et la réduction des risques. En 2024, 549 nouvelles infections au VIH avaient été recensées à Maurice.

Le financement permettra aussi à Rays of Hope de faire fonctionner une cuisine communautaire pendant un an. Le soutien couvrira notamment le loyer, l'équipement et les produits d'entretien, pour permettre la préparation de repas destinés aux personnes les plus démunies.

Sur le volet environnemental, We-Recycle consacrera les fonds reçus aux salaires de quatre employés pendant 13 mois. L'organisation cherche ainsi à renforcer la collecte de plastiques et de canettes, auprès d'un public estimé à environ 156 000 personnes.

La protection animale complète cette série de projets. PAWS Mauritius organisera un programme vétérinaire de dix jours dans des refuges. Plus de 200 animaux doivent y recevoir des soins et être stérilisés, notamment dans le but de limiter la surpopulation animale.