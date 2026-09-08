Ile Maurice: Ayush, 19 ans, retrouvé sans vie dans un lac

Une dernière conversation vidéo, quelques plaisanteries et un échange banal entre un père et son fils. Le samedi 5 septembre au matin, Ramesh Doolub ne pouvait pas imaginer que ce serait la dernière fois qu'il verrait son fils Ayush Bhuvesh Doolub vivant. Quelques heures plus tard, le jeune homme de 19 ans est porté disparu. Dans la même soirée, son corps a été retrouvé dans un lac à Riche-en-Eau.

Ayush, qui résidait à Saint-Hubert, travaillait comme agent de sécurité pour une compagnie privée. Le samedi 5 septembre, il était de service de 6 heures à 18 heures. Son père travaille également dans la même compagnie, mais sur le shift du soir.

Vers 9 heures, Ramesh Doolub l'appelle en vidéo pour prendre de ses nouvelles.

«Mo ti dimann li si li lor sit. Li dir mwa wi e li montre mwa de garson ki ti pe lapes», raconte le père. Les deux hommes plaisantent ensuite quelques instants. Un échange ordinaire qui est aujourd'hui devenu le dernier souvenir de Ramesh Doolub avec son fils.

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Vers 11 h 30, Ayush reçoit encore un appel et échange quelques mots avec un camarade. Puis, plus rien.

À 17 h 45, Ramesh Doolub arrive sur son lieu de travail. Ayush devait être encore sur place, son service prenant fin à 18 heures. Mais le jeune homme est introuvable. Son téléphone et plusieurs de ses effets personnels sont toujours sur place.

«Mo rod li partou, mo pa trouv li. Lerla mo call mo gran garson, mo dir li mo pa pe trouv Ayush», témoigne-t-il. L'inquiétude s'installe. Ramesh Doolub apprend que deux jeunes hommes, connus de la famille, se trouvaient aux abords du lac pour pêcher. La police est alertée et se met à leur recherche. L'un est retrouvé à son domicile, tandis que l'autre est retrouvé à L'Escalier.

Selon le témoignage de l'un des deux jeunes hommes, Ayush aurait laissé tomber une bague dans l'eau avant d'entrer dans le lac pour tenter de la récupérer. Il ne serait toutefois pas remonté à la surface. Selon le père d'Ayush, les deux jeunes hommes n'auraient pas alerté la police pour signaler ce qui s'était passé. Ce n'est que plus tard, lorsque la disparition du jeune homme a été constatée, que les recherches ont été lancées.

Les recherches se poursuivent dans la soirée avec la participation de la police de Cent-Gaulettes et d'une équipe du Groupe d'intervention de la police mauricienne. La nouvelle se répand rapidement et près de 200 personnes se rendent sur place pour participer aux recherches.

«Kan monn ariv laba, mo gagn enn presentiman ki mo garson inn fini mor», confie Ramesh Doolub. Quelques heures plus tard, le corps d'Ayush est retrouvé dans le lac. Il est ramené à la surface avant d'être transporté à la morgue de l'hôpital Jawaharlal Nehru.

Une autopsie a été pratiquée le lendemain à la morgue de la Police Medical Office par le Dr Gungadin, en présence de l'inspecteur Bowarkhan. L'examen a conclu à une asphyxie due à la noyade. Le corps a ensuite été remis à la famille.

Un jeune homme qui avait des rêves

À St-Hubert, Ayush était connu de nombreux habitants. Son père, Ramesh, président du village, le décrit comme un jeune homme travailleur et apprécié.

«Ena fwa li ti koz bann zafer fran dan figir, me li ti enn bon garson», dit-il.

À 19 ans, Ayush avait déjà des projets pour son avenir. Il travaillait et économisait avec l'objectif de s'acheter un 4x4 avant la fin de l'année. «Li ti pe fer zefor pou resi realiz so rev», raconte Ramesh Doolub. Ramesh Doolub, âgé de 56 ans, est père de deux garçons. Ayush était le cadet. Il évoque également l'enfance de son fils, marquée par des difficultés à parler correctement. Il avait alors entrepris des traitements pour lui.«Kan li ti tipti, li ti ena enn problem. Li pa ti pe kapav koz bien. Mo ti fer tretman pou li e li ti resi korek.»

Aujourd'hui, la famille doit affronter une douleur qu'elle peine à mettre en mots.