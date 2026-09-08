Ile Maurice: La FCC saisit deux bateaux liés à l'enquête Chimajee

L'enquête sur le présumé réseau d'acheminement de cannabis entre Maurice et La Réunion a franchi une nouvelle étape avec la saisie de deux embarcations appartenant à Ravindra Chimajee. Les bateaux ont été récupérés ce lundi 7 septembre par les enquêteurs avant d'être transférés, sous haute surveillance, au siège de la Financial Crimes Commission (FCC), au Réduit Triangle.

Cette opération intervient dans le cadre des investigations ouvertes après la saisie de 155,7 kg de cannabis à Bras-Panon, à La Réunion, le 26 juillet. Les autorités cherchent désormais à déterminer si ces embarcations ont servi à des déplacements ou à des opérations logistiques en lien avec ce trafic présumé.

Au-delà des bateaux, plusieurs objets jugés potentiellement importants pour l'enquête ont été placés sous scellés. Parmi eux figurent un téléphone satellitaire, des équipements de communication, des emballages destinés à ce type d'appareil ainsi que divers supports électroniques. Ces éléments feront l'objet d'expertises spécialisées afin de retracer d'éventuels échanges, déplacements ou transactions.

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Considéré comme l'un des protagonistes clés de ce dossier, Ravindra Chimajee demeure au centre des investigations menées par la FCC. Les enquêteurs ne s'intéressent pas uniquement au volet lié au trafic de stupéfiants, mais également à la provenance et à la circulation de fonds susceptibles d'être associés aux activités du réseau présumé.

L'analyse du matériel saisi et l'exploitation des données numériques pourraient permettre aux autorités de mieux comprendre l'organisation du groupe, son mode opératoire ainsi que les éventuels liens entre les différents suspects identifiés dans cette affaire aux ramifications régionales.