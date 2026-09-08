Cote d'Ivoire: BRVM - NSIA Banque Côte d'Ivoire enregistre la meilleure performance du marché des actions ce lundi 7 septembre 2026.

Au terme de la séance de cotation de ce lundi 7 septembre 2026, le titre NSIA Banque Côte d'Ivoire a enregistré la meilleure performance du marché des actions de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) avec une hausse de 7,49% de son cours.

Le cours de cette valeur s'est établi à 24 885 FCFA contre 23 150 FCFA la veille, soit une augmentation de 1 735 FCFA. Au premier trimestre 2026, NSIA Banque Côte d'Ivoire a réalisé un résultat net de 10,912 milliards de FCFA contre 7,138 milliards de FCFA au premier trimestre 2025. La banque n'a pas encore rendu public son rapport d'activité au titre du deuxième trimestre 2026.

La tête du Top 5 des plus fortes hausses de cours est occupée NSIA Banque Côte d'Ivoire (plus 7,49% à 24 885 FCFA) suivie respectivement par les titres BOA Mali (plus 7,34% à 6 870 FCFA), Nestlé Côte d'Ivoire (plus 6,51% à 18 000 FCFA), Compagnie Ivoirienne d'électricité Côte d'Ivoire (plus 5,67% à 7 080 FCFA) et Orange Côte d'Ivoire (plus 3,76% à 21 800 FCFA).

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Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est occupé respectivement par les titres SOGB Côte d'Ivoire (moins 7,50% à 8 140 FCFA), SAPH Côte d'Ivoire (moins 7,49% à 9 265 FCFA), Unilever Côte d'Ivoire (moins 6,16% à 51 000 FCFA), TotalEnergies Marketing Côte d'Ivoire (moins 5,04% à 3 200 FCFA) et Loterie Nationale du Bénin (moins 3,70% à 3 900 FCFA).

La valeur des transactions dépasse toujours les 3 milliards, s'établissant à 3,517 milliards de FCFA contre 3,770 milliards de FCFA le vendredi 4 septembre 2026.

Quant à la capitalisation du marché des actions, elle a enregistré une augmentation de 170,553 milliards, s'établissant à 21 325,303 milliards de FCFA contre 21 154,750 milliards de FCFA la veille.

Concernant celle du marché des obligations, on note une baisse de 2,597 milliards avec une réalisation passant de 12 761,108 milliards de FCFA la veille à 12 758,511 milliards de FCFA ce lundi 7 septembre 2026.

Les indices phares de la bourse sont tous en hausse. C'est ainsi que l'indice BRVM composite a progressé de 0,81% à 553,03 points contre 548,60 points la veille. Pour sa part, l'indice BRVM 30 a clôturé en hausse de 0,93% à 267,78 points contre 265,30 points précédemment. Quant à l'indice BRVM Prestige, il s'est accru de 0,58% à 200,97 points contre 199,81 points la veille.

De son côté, l'indice BRVM Principal a progressé de 0,60% à 408,14 points contre 405,70 points la veille.

L'indice BRVM Composite Total Return (Indice de rendement global du marché), enregistre une variation positive de 0,81% à 222,59 points contre 220,81 points précédemment.