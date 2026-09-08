Congo-Kinshasa: Incendie du Petit Collège Saint-Pierre du pays

Plusieurs locaux administratifs ainsi que des salles de classe du complexe scolaire du Petit Collège Saint-Pierre sont partis en fumée ce lundi 7 septembre à Kinshasa. Selon des témoins, l'incendie a consumé des archives scolaires, du mobilier (bancs, tables, armoires) ainsi que des équipements pédagogiques. Aucune perte en vie humaine ni blessé grave n'ont été enregistrés lors du sinistre.

Selon les premiers éléments recueillis sur place, un court-circuit électrique survenu après le rétablissement du courant serait à l'origine du feu.

Tout a commencé vers 13 heures. Les enseignants de l'EP 4, qui étaient en réunion après avoir libéré les élèves, ont été alertés par des enfants qui traînaient encore dans la cour.

Les équipes de secours et les brigades de sapeurs-pompiers ont été mobilisées pour circonscrire les flammes et empêcher leur propagation aux habitations environnantes.

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Quelques documents et équipements ont pu être sortis des bureaux. Toutefois, des ordinateurs, des imprimantes, des livres ainsi que des cahiers d'élèves auraient été emportés par des badauds venus assister à l'incendie, selon des sources recoupées.

Le bourgmestre de la commune de Kinshasa, Bienvenu Mbalibi, qui a aperçu l'épaisse fumée depuis son bureau, s'est rendu sur les lieux. Il a déploré la lenteur des services de lutte contre les incendies, arrivés plus d'une heure après le début du sinistre.

Une enquête a été ouverte par les autorités urbaines et le comité de gestion de l'établissement afin de déterminer l'étendue exacte des dégâts et d'évaluer les besoins en réhabilitation rapide des infrastructures touchées.

Ce drame intervient seulement trois jours après l'incendie survenu lors d'une fête de mariage dans une salle de fête située près du Musée national de la RDC, à Kinshasa. Les autorités ont publié deux bilans : 12 et 22 morts, avant d'ordonner « un contrôle systématique » de toutes les salles de fêtes du pays.