Congo-Kinshasa: La circulation perturbée une semaine après la rentrée scolaire

Une semaine après la rentrée scolaire le 1er septembre, la circulation routière a de nouveau été fortement perturbée le matin de ce lundi 7 septembre à Kinshasa. De nombreux usagers ont été bloqués dans des embouteillages sur plusieurs grands axes de la capitale, malgré des départs aux premières heures de la journée ont constaté les reporters de Radio Okapi.

Des travaux routiers et des difficultés liées au respect du code de la route figurent parmi les facteurs avancés pour expliquer ces perturbations, selon plusieurs témoignages.

Plusieurs usagers ont été confrontés à des fermetures de voiries liées à des travaux de réhabilitation. L'absence, selon des conducteurs, de signalisation préalable et de voies de déviation a contribué à compliquer la circulation.

Dans certains axes, des automobilistes ont également emprunté des voies à sens unique ou circulé à contresens, contribuant davantage au ralentissement du trafic.

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Des retards dans les écoles et les services

Ces difficultés de circulation ont eu des conséquences sur les déplacements des élèves, des travailleurs et des étudiants.

Une mère de famille, partie de son domicile dès 5 heures, indique n'être arrivée à son lieu de travail qu'à 8 heures. Elle affirme que ses enfants sont également arrivés en retard à l'école.

Dans le district de la Tshangu, un étudiant explique être resté bloqué à un arrêt de bus depuis les premières heures de la matinée et ne pas avoir encore rejoint son établissement universitaire à 10 heures.

Face à ces perturbations, des usagers appellent les autorités à renforcer la régulation de la circulation, notamment autour des chantiers routiers, et à faire respecter le code de la route.

Ils demandent également que les travaux entraînant la fermeture des voies soient accompagnés d'une signalisation appropriée et de dispositifs de déviation afin de limiter leur impact sur la circulation.