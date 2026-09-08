Afrique: Eliminatoires CAN 2027 - La RDC recevra la Guinée Equatoriale au Stade des Martyrs le 24 septembre

La République démocratique du Congo accueillera la Guinée Equatoriale le 24 septembre 2026 à 17h00 au Stade des Martyrs de Kinshasa, pour le compte de la première journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations (CAN) Pamoja 2027.

L'information a été révélée lundi 7 septembre par la Fédération congolaise de football association (FECOFA), à la suite de la publication par la Confédération africaine de football (CAF) de la liste des officiels désignés pour cette rencontre.

Outre la confirmation du lieu du match, la CAF a procédé à la désignation d'un septième officiel. Il s'agit de Judex Nganga Mampa, nommé Broadcast Venue Manager pour la RDC.

L'arbitrage de la rencontre sera assuré par le Nigérian Joseph Odey Ogabor en qualité d'arbitre central. Il sera assisté de ses compatriotes Tejiri Besmart Digbori et Emmanuel Omada, respectivement premier et deuxième arbitres assistants. Grema Mohamed complètera le quatuor arbitral en tant que quatrième officiel.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

La CAF a également nommé le Centrafricain Jean-Marie Koyakobo comme commissaire du match. L'Angolais Inacio Manuel Candido assurera, quant à lui, la mission d'instructeur des arbitres.

Cette rencontre marquera l'entrée en lice des Léopards dans la campagne qualificative pour la CAN Pamoja 2027, une compétition que la sélection congolaise ambitionne d'aborder de la meilleure manière devant son public.

Cette nouvelle vient mettre fin au suspense relatif à l'homologation du stade des Martyrs.