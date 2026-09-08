Congo-Kinshasa: Incendie à Kinshasa - Le député Aubin Mukanu appelle à renforcer les moyens de lutte

Le député provincial Aubin Mukanu appelle les autorités de Kinshasa à renforcer les moyens de lutte contre les incendies et à faire de la prévention une priorité. Dans une lettre ouverte adressée au gouverneur de la ville et au vice-Premier ministre en charge de l'Intérieur lundi 7 septembre, il propose notamment de doter la capitale d'au moins 24 camions anti-incendie opérationnels.

Cette prise de position intervient après l'incendie survenu le week-end dernier dans une salle de fête dans la commune de Lingwala, à Kinshasa. Le bilan initial de 22 morts annoncé par le bourgmestre de Lingwala, Norbert Mutshiga Zihindula, a depuis été revu à la baisse par le gouvernorat de Kinshasa, qui fait désormais état de 14 décès et plusieurs blessé graves.

Des moyens jugés insuffisants

Dans sa lettre ouverte intitulée « La sécurité incendie à Kinshasa : combien de vies devons-nous encore perdre avant d'agir ? », Aubin Mukanu rappelle qu'il y a environ deux ans et demi, les autorités de la ville avaient annoncé la mise à disposition de douze nouveaux camions anti-incendie pour renforcer les capacités d'intervention dans la capitale.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Selon le député provincial, ces véhicules ne sont toutefois jamais arrivés.

« Depuis des années, nous entendons des promesses de renforcement des moyens anti-incendie. Pourtant, Kinshasa, mégalopole de plus de 20 millions d'habitants, reste dangereusement vulnérable », écrit-il.

Des casernes dans les communes

Aubin Mukanu recommande également l'installation de casernes et de points d'intervention dans les communes, la disponibilité des équipes 24 heures sur 24 ainsi que l'entretien et la modernisation des équipements.

Il préconise par ailleurs la mise en place d'un système d'alerte et d'intervention rapide et le renforcement des contrôles dans les lieux accueillant du public.

Pour l'élu provincial, les capacités d'intervention doivent être adaptées à l'étendue de Kinshasa et à sa population. Il cite notamment les communes de Mont-Ngafula, Maluku, N'Sele, Masina et Kimbanseke.

Il appelle les autorités à tirer les leçons de l'incendie du week-end et à accorder davantage de place à la prévention et à la sécurité des personnes.